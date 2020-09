Quoi regarder à la télé dimanche?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le dimanche 27 septembre:

«Libertad»

Toujours pleinement investi dans son projet immobilier unique, le Québécois Francisco Randez remet les pieds au Salvador. Son rêve prend de plus en plus forme alors qu’une autre étape cruciale est franchie. Par contre, la communauté est frappée par un terrible événement.

Dimanche, 10 h, Évasion.

«Hollywood Autopsy»

Le fondateur de l’empire Playboy avait peut-être 91 ans quand il est mort, mais il était malgré tout en bonne santé avant de succomber à un arrêt cardiaque en 2017. La vie du riche homme s’est arrêtée chez lui, entre les murs du mythique Manoir Playboy situé à Los Angeles.

Dimanche, 12 h, Canal D.

«Expat»

Le chaud soleil et les paysages attrayants de la Guadeloupe et de Hawaï peuvent être très convaincants. René-Pierre Martin a décidé d’aller enseigner l’astrophysique à l’université d’Hilo, à Hawaï, alors que Anouk Dewailly est devenue entrepreneure en Guadeloupe. Et tous deux ne le regrettent pas.

Dimanche, 13 h, CASA.

«Heineken: l’enlèvement»

Retour en fiction, au cinéma, sur l’enlèvement de Freddy Heineken (Anthony Hopkins), fils du fondateur de la brasserie Heineken, il y a près de 40 ans. Les cinq hommes derrière ce crime ont obtenu la plus grosse rançon de l’histoire, mais ont tous été rattrapés par la justice.

Dimanche, 13 h, MOI ET CIE.

«La Voix»

Premier Direct de la saison pour des candidats des équipes de Marc Dupré, Coeur de pirate, Garou et Pierre Lapointe, alors que le public aura le loisir de voter pour ses artistes préférés. De plus, de la grande visite sur le plateau: Patrice Michaud, Bobby Bazini, Marie-Pierre Arthur, Corneille et FouKi.

Dimanche, 19 h, TVA.

«La fête des Mères»

Propice aux réjouissances, la journée célébrant l’amour que l’on porte aux mamans peut également être synonyme de nombreuses préoccupations. Quatre familles doivent négocier avec les leurs, à la fois différentes et engageantes. La distribution du film comprend Julia Roberts, Jennifer Aniston et Kate Hudson.

Dimanche, 20 h, Elle Fictions.

«2Frères - L’improbable parcours»

Un accès à l’univers d’Érik et Sonny Caouette, mieux connus sous le nom du duo 2Frères. Populaires musiciens qui trônent souvent au sommet des palmarès francophones, ils sont nés à Chapais, dans le Nord-du-Québec. S’ils ont connu plusieurs joies artistiques, ils ont aussi eu à surmonter différentes embûches.

Dimanche, 21 h 15, TVA.