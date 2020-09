Science inexacte

Il est toujours triste de voir un kid de 18, 19 ou 20 ans quitter l’enceinte où a lieu le repêchage de la LNH la mine déconfite, la tête entre les deux jambes et l’envie de tout foutre en l’air parce qu’il n’a pas été choisi ou qu’il n’a pas été sélectionné où il pensait l’être.

L’intervention des parents, des agents et des amis est alors cruciale. Il ne faut pas lâcher.

Dans la finale de la Coupe Stanley 2020, sachez que trois joueurs des Stars de Dallas et autant du côté du Lightning de Tampa Bay n’ont jamais été repêchés. Des ignorés qui ont déjoué tous les calculs de tous les dépisteurs de la LNH.

Taylor Fedun, Joel Hanley et Joel Kiviranta chez les Stars, alors que rien de moins que Yanni Gourde, Tyler Johnson et Jan Rutta, de Tampa, n’ont jamais lâché le morceau.

Et si on fouille un peu plus creux, on retrouve Joe Pavelski de Dallas et Ondrej Palat à Tampa qui sont des choix de septième ronde.

LES IGNORÉS

On a tous tendance à écorcher Trevor Timmins du Canadien dans ses choix, mais à son niveau, il n’est pas le seul à se foutre le doigt dans l’œil. Lors de la dernière campagne de la NHL, environ 60 joueurs n’avaient jamais été repêchés. Tous les clubs ont levé le nez sur des joueurs comme Artemi Panarin, Torey Krug, Mark Giordano, Jonathan Marchessault et Tyler Bozak.

Pour votre info, 204 joueurs de la LNH sont des choix de premier tour.

Ce sont les 7 et 8 octobre que, virtuellement pour la première fois, les génies feront leurs choix 2020. C’est toujours palpitant.

De l’enclave

Déclaration de Gary Bettman , la semaine dernière à Edmonton : « La seule bonne nouvelle dans ce contexte est que la propriété des 31, qui deviendront bientôt 32 franchises de la LNH, n’a jamais été aussi forte et saine ». Tout un vendeur, ce Gary.

50 millions en commanditaires. Ça va mieux, disons.

Dossier abolition ou punition sévère des bagarres. Ne serait-il pas logique que l’exemple vienne des grands ? Le temps des bagarres est une époque révolue. Et il faut saluer et encourager la ténacité de la ministre Isabelle Charest .

. Tôt les mercredis matin, Patrice Brisebois va jouer son petit match avec des amis au magnifique complexe Excetera-Hockey, sur Côte-de-Liesse. Un calibre relevé, affirme « Breezer », qui arrivera bientôt à 50 printemps et qui a d’excellentes raisons d’apprécier les installations splendides des Saputo. J’y reviendrai.

(Canadian Tire de LaSalle) est maintenant membre au Country Club de Saint-Lambert, où les petits paris font de l’embonpoint. Le parcours de Rick Bowness, 65 ans, est phénoménal depuis son arrivée à Québec chez les juniors en 1972. Dans la LNH, il a joué pour Atlanta, Detroit, St. Louis et Winnipeg. En 1984, il est devenu coach, et, comme instructeur-chef ou adjoint, il a été derrière le banc des Jets, Bruins, Sénateurs, Islanders, Phoenix, Vancouver, Tampa Bay, et maintenant Dallas. Disons qu’il connaît assez bien le circuit.

QUESTIONS DE MÊME...