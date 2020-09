Trois sources d’inspiration pour les sportifs

L’athlète suédoise Emelie Forsberg a remporté plusieurs championnats et est reconnue comme athlète de classe internationale en course à pied en forêt et en montagne sur de très longues distances, ainsi qu’en ski alpinisme. Elle s’est liée à ses deux amies suédoises Mimmi Kotka et Ida Nilsson, aussi grandes championnes du « trail », pour rédiger ce livre illustré sur leur vie active et positive centrée sur le sport et la cuisine au naturel.

Photo courtoisie

Athlètes accomplies, elles sont toutes les trois débordantes d’énergie. Portées par le plein air, l’activité physique et une attitude positive, ensemble elles ont concocté les meilleures recettes du succès alliant l’idée de faire du sport et de bien se nourrir. Pour les trois championnes, chaque saison est l’occasion de se réinventer, tant au niveau de leur train de vie que dans la façon de s’alimenter.

En plus de raconter leurs multiples courses à obstacles en montagne qui s’étendent sur plusieurs jours, ou leur façon de vivre le ski alpinisme, elles nous livrent leurs astuces pour se motiver et travailler son endurance dans cet univers compétitif et devenir des championnes. Les plus importantes clés sont : apprendre à visualiser son objectif, s’entourer de personnes aptes à vous encourager et savoir faire face à l’adversité. C’est ce dernier point qui, selon elles, vous transforme et vous rend plus forts.

Changer ses habitudes

À ceux qui voudraient entreprendre un marathon ou tout autre sport d’endurance, ce livre regorge de conseils prodigués par trois grandes passionnées pour se motiver, prendre soin de son corps, bien s’entraîner et s’offrir une cuisine végétale, tout en visant le bien-être.

Sachez que l’aspect mental est aussi important que le côté physique. Il est nécessaire de développer ces deux aspects pour réussir. S’ajoute au conditionnement, l’idée de rêver grand, être passionné par ce que l’on fait et vouloir se surpasser pour accéder au succès. Conscientes qu’il est difficile de changer ses comportements, puisque selon les scientifiques on a besoin d’environ 66 jours pour modifier des habitudes de vie, ainsi, il faut se donner du temps pour se donner la chance d’atteindre de nouveaux objectifs.

Un livre des plus inspirants !

Quand le travail rime avec passion

Photo courtoisie

Qui a dit que le travail devait être ennuyeux et monotone ? La grande majorité de ceux qui ont réussi sur le plan professionnel diront que leur travail était une véritable passion. On dira également que pour réussir, on ne doit pas compter ses heures, alors aussi bien aimer ce que l’on fait. Souhaitant à tout un chacun d’intégrer la notion de plaisir au travail, l’auteur, qui a un parcours insolite, guide ses lecteurs pour qu’ils parviennent à trouver leur véritable vocation. Chercher une satisfaction, apprendre à se démarquer et ne pas craindre le changement sont ses principales recommandations. Il suggère également de ne pas pratiquer un métier uniquement pour l’argent. Faire ce que l’on aime n’a pas de prix. En principe, si on se concentre sur le travail bien fait qui procure cette petite étincelle en soi, l’argent suivra tôt ou tard.

Une vision de paix

Photo courtoisie

Se diriger vers la paix au quotidien tout en aspirant à vivre dans l’abondance, voilà la mission de l’auteure d’origine amérindienne de la nation Cherokee Dhyani Ywahoo qui transmet par le biais de son livre, qui vient d’être réédité, l’enseignement qu’elle a reçu de ses grands-parents. C’est grâce à des exercices de méditation que l’on parvient, selon l’auteure, à l’harmonie entre le corps et l’esprit afin de vivre une vie authentique en lien avec sa mission de vie. Animée par une grande sagesse, elle applique divers principes de bienveillance envers les autres, mais aussi envers elle-même. Des rituels de guérison sont également abordés dans son ouvrage.

Le coup de cœur du mois

VIVRE EN SANTÉ

Photo courtoisie

Si chacun se concentrait sur sa santé, on aurait beaucoup moins besoin de lutter contre la maladie, estime l’auteur Michel Odoul qui a signé plusieurs livres dans ce domaine. Ici, il livre une cinquantaine de comportements à respecter pour éviter de nombreuses maladies. D’abord, s’alimenter sainement en mastiquant lentement tout en respectant 80 % du seuil de satiété afin de ne pas saturer notre système énergétique. S’ajoute à cela l’idée d’un sommeil réparateur en accord avec le cycle du soleil, faire de l’exercice physique chaque jour, comme une simple marche, et de s’adonner à une activité psychique, comme lire un livre ou faire des mots croisés. D’autres conseils intéressants sont aussi prodigués, dont la manière de gérer ses émotions afin de vivre un état de calme intérieur ainsi que s’offrir un cadeau chaque jour aussi simple que de prendre le temps d’apprécier un coucher de soleil.