Un grand qui gagne à être mieux connu

Quelques mois après avoir été emporté par la COVID-19 à l’âge de 83 ans, le sculpteur sur papier Claude Lafortune revit deux fois plutôt qu’une cet automne.

Pendant que ces œuvres inspirées de la légende de L’arche de Noé sont exposées au Centre d’interprétation historique de Sainte-Foy, à Québec, jusqu’au 13 décembre, le Musée des cultures du monde de Nicolet s’apprête à présenter pour une dernière fois l’exposition Colle, papier, ciseaux, à compter du 4 octobre.

« C’est une manière de lui rendre hommage », soumet le responsable de l’éducation, de l’action culturelle et des communications du musée de Nicolet, Dominic Massicotte.

C’est aussi une occasion en or de découvrir ou redécouvrir tout le talent d’un artiste qui n’a pas été reconnu à sa juste valeur, estime-t-il.

« Ses émissions de télévision (L’Évangile en papier, Parcelles de Soleil) sont quand même bien connues, mais la valeur artistique de ses œuvres, les techniques utilisées et sa créativité ne sont pas assez connues au Québec, malheureusement », soumet Dominic Massicotte.

Un modèle

Claude Lafortune

Sculpteur sur papier

Claude Lafortune est pourtant, argumente M. Massicotte, « un modèle pour les générations futures ». Même si en cette époque où l’art se décline de plus en plus dans l’univers virtuel, admirer des œuvres en papier s’avère pour le moins anachronique.

« On monte souvent de petits ateliers montrant comment Claude créait ses personnages. C’est rien de compliqué. Ça prend un papier plus solide pour faire la base, on va plier et froisser le papier. Il y a quelque chose d’intemporel dans cet art », observe M. Massicotte.

Il faut voir les sculptures de l’exposition L’arche de Noé pour se convaincre du doigté qu’exige leur conception. Colorés et expressifs, ses personnages et ses animaux tirés de la légende biblique sont épatants.

Enfantin

Ils sont à l’image de la capacité d’émerveillement qui caractérisait M. Lafortune, fait remarquer le représentant du musée de Nicolet.

« Il avait un côté très enfantin, un peu comme un enfant qui va voir ses parents pour leur dire « regarde ce que j’ai fait, regarde comment c’est beau ». Je le regardais dans des vidéos présenter un cerf de l’arche de Noé et il parlait de son regard, en disant « il est un petit peu triste parce qu’il doit aller voyager dans de nouveaux endroits, mais ça va bien aller. »

« Il avait, poursuit-il, un côté très imaginatif et fantastique à travers son œuvre qu’on veut partager. »