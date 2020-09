Une autre victoire pour Brady

Le quart-arrière Tom Brady a connu son meilleur match depuis qu’il porte l’uniforme des Buccaneers de Tampa Bay, ce qui a permis à son équipe de l’emporter 28 à 10 sur les Broncos, dimanche, à Denver.

L’équipe floridienne a ainsi obtenu un deuxième gain consécutif, tandis que le club local n’a toujours pas connu le bonheur de la victoire en 2020.

Le vétéran de 43 ans a complété 25 de ses 38 passes tentées pour des gains de 297 verges. Il a également trouvé trois de ses acolytes pour des touchés, une première pour lui chez les «Bucs».

Mike Evans a été visé à deux reprises pour des majeurs, tandis que Chris Godwin a été l’autre joueur à capter une passe pour six points.

Contrairement aux deux premiers matchs de la saison, l’ailier rapproché Rob Gronkowski a été beaucoup plus utilisé. Il a été visé à sept reprises et a réalisé six attrapés pour 48 verges de gains.

Les autres points des Buccaneers ont été obtenus par la jambe de Ryan Succop (deux fois) et via un touché de sûreté de Saquil Barrett.

Pour leur part, les Broncos devaient se débrouiller sans leur quart-arrière numéro 1, Drew Lock, qui s’est blessé à une épaule la semaine dernière. Jeff Driskel et Brett Rypien ont donc eu la chance de se faire valoir derrière le centre. Ils ont respectivement réussi 56% et 88% de leurs passes. Le premier a réussi une passe de touché et les deux ont été victimes d’un larcin.

La défensive des Colts s’amuse

À Indianapolis, l’unité défensive des Colts a inscrit deux touchés et obtenu un touché de sûreté dans une écrasante victoire de 36 à 7 sur les Jets de New York.

Il s’agissait de la première fois depuis la saison 2017 qu’une défensive réalisait un pareil exploit.

Ce sont Xavier Rhodes et T.J. Carrie qui ont inscrit les majeurs, alors qu’ils ont intercepté des relais du quart-arrière Sam Darnold. Ce dernier n’a amassé que 168 verges, ayant été victime de trois larcins et ayant été rabattu au sol à deux reprises.

Du côté de l’attaque des Colts, Philip Rivers a complété 17 de ses 21 passes tentées pour des gains de 217 verges et un touché. Il s’agissait de la 400e passe de touché du vétéran de 38 ans.

Un premier gain depuis octobre 2019

En Arizona, les Lions de Detroit ont obtenu une première victoire en 11 mois, alors qu’ils ont battu les Cardinals 26 à 23.

Le dernier gain de la formation du Michigan remontait au 27 octobre 2019 contre les Giants de New York.

Dans l’affrontement du jour, c’est un placement de 35 verges de Matt Prater qui a fait la différence dans les dernières secondes de la partie. Il s’agissait de la quatrième fois qu’il plaçait le ballon entre les tiges.

Les autres points des vainqueurs ont été produits par le quart Matthew Stafford, qui a lancé deux passes dans la zone payante.

Chez les «Cards», le pivot Kyler Murray a aussi lancé deux relais pour des majeurs, mais il a aussi été victime de deux interceptions. C’est le receveur de passes Andy Isabella qui a attrapé ses deux passes pour des touchés.

En Bref

Les Panthers de la Caroline ont signé un premier gain en 2020, eux qui ont vaincu les Chargers de Los Angeles 21 à 16. Le botteur Joey Slye s’est distingué dans la victoire avec cinq placements.