«Les Chiens» de Patrice Godin: vengeance et folie des hommes

Près de deux ans après avoir publié Sauvage, baby, l’acteur et écrivain Patrice Godin propose cet automne la suite de l’histoire de Sam et Alexia. Les Chiens, roman dur, sans concession, extrêmement tendu, se déroule au rythme d’une course d’endurance : Alexia devra aller au-delà d’elle-même pour sauver l’homme qu’elle aime. Aussi héroïque qu’il soit, Sam n’est pas à l’abri des fantômes surgis de son passé.

Patrice Godin voulait aller vers Sam dans ce nouveau roman, où le héros vit quarante-huit heures d’enfer pour échapper aux griffes de Gabriel et Laëtitia Kowalski, deux malfrats qui ont soif de vengeance.

«Dans Sauvage, baby, on apprenait la vie d’Alexia, on était dans son drame à elle. On voyait en Sam le protecteur – ce qu’il est et ce qu’il demeure dans Les Chiens, commente l’auteur, en entrevue. On le retrouve, deux ans plus tard, un peu brisé de l’intérieur. Des crises de syndrome post-traumatique viennent le hanter. Il a eu besoin de se confronter à lui-même et de remonter sur un ring – une façon pour lui de combattre ses démons.»

Sam est hanté par un massacre dont il a été témoin en Afghanistan. «J’avais envie d’explorer ce côté-là de Sam. Ce qu’il avait vu, ce qu’il avait vécu.» Par extension, il souhaitait parler de ces hommes, témoins d’atrocités, qui sont brisés de l’intérieur. «La seule chose qui tient vraiment Sam, c’est sa fille Clara, qui est loin, et Alexia, qui est près de lui et qui est devenue sa raison de vivre, sa lumière.»

En Afghanistan, comme opérateur des Forces spéciales, Sam avait tué des gens, mais dans la vie civile, il a aussi commis deux meurtres – cette histoire est décrite dans Sauvage, baby. Le passé de Sam revient, de façon brutale, dans Les Chiens. «Sam est un peu pris avec ce déchirement intérieur d’avoir commis ces crimes qui lui ont permis de sauver la femme qu’il aime, et avec qui il se sent revivre.»

Alexia, femme forte

Patrice Godin explore la richesse et la profondeur d’Alexia, transgenre maintenant en couple, dans Les Chiens. «Elle s’est épanouie et s’est découvert une passion pour le dressage des chiens. Alexia, dans Les Chiens, est une femme. Je trouvais important qu’elle soit bien, heureuse, forte, en pleine maîtrise d’elle-même, avec l’homme qu’elle aime. Je voulais que ce soit une femme, et non l’espèce de “monstre” qu’elle croyait être avant.»

Extrême droite

La présence de groupuscules d’extrême droite est également au cœur du roman. «Je ne connaissais pas les Boogaloo Boys, mais je savais que les groupes existaient. On voit que c’est l’extrême droite, mais il y a aussi des groupes d’extrême gauche. Ils veulent un peu la même affaire : l’effondrement de la société pour reprendre le contrôle et repartir selon leurs bases à eux.»

Quand il a écrit le roman, il s’est intéressé au sujet de près. «J’étais dans les corrections quand est arrivée la malheureuse histoire de George Floyd, le début des manifestations et tout ce qui se passe. J’ai vu les Boogaloo Boys et j’ai fait : “Voyons donc! J’ai écrit là-dessus et ça se passe, là...”»

Confinement exigeant

Patrice Godin a traversé la période de confinement avec du stress et de l’appréhension, mais a réussi à retrouver sa concentration pour terminer le projet.

«Comme pour chaque livre, je me lève à 4 h du matin et j’écris jusqu’à 7 h. Je regardais les nouvelles et parfois, il était rendu 6 h et je n’avais encore rien écrit... je décrochais. Je pense que j’ai réussi à bien canaliser l’angoisse et la mettre dans le livre.»

Patrice Godin est acteur formé à l’École nationale de théâtre du Canada.

Il a joué autant sur scène qu’à l’écran. On a pu le voir dans les séries télévisées Le 7 e round, Destinées, Blue Moon, Mon fils et dans la quotidienne District 31.

round, Destinées, Blue Moon, Mon fils et dans la quotidienne District 31. Il a publié Territoires inconnus, un récit sur les ultramarathons, et deux romans, Boxer la nuit et Sauvage, baby.

En tournage pour les séries télé Une autre histoire et Jenny, saison 3, cet automne.

EXTRAIT

«Le monde est cruel, injuste. Il n’y a pas de règle qui tienne. Parfois, il faut espérer le meilleur, même si les choses risquent de tourner au pire. Il arrive ainsi que le sol se dérobe sous nos pieds. Il existe de ces instants où il est impossible de se raccrocher à quoi que ce soit malgré tous nos efforts. Les forces nous manquent. L’équilibre que l’on recherche, déjà fragile, s’écroule. Il arrive que nos âmes volent en éclats dans un bruit de verre brisé et que le silence qui s’ensuit nous avale.»