2000 livres de citrouille!

Le «River Prairie Ginormous Pumpkin Festival» du Wisconsin a couronné la championne de son édition 2020 ce week-end, une citrouille de plus de 2000 livres!

Avec l’automne dans l’air et l’apparition des décorations d’Halloween, les citrouilles viennent à maturité dans les champs. Pour les producteurs les plus assidus, c’est la période toute indiquée pour démontrer leur savoir-faire.

À sa 2e édition dans la ville d’Eau Claire, le concours annuel a récompensé Jim Ford, dont la citrouille a fait osciller la balance à 2015 livres. Afin de prendre part à la compétition, Ford a dû faire voyager sa citrouille depuis Bristol, au Wisconsin, un trajet de plus de cinq heures.

Le concours a aussi récompensé des producteurs pour la plus belle citrouille, ainsi que pour les plus grosses tomates, pastèques et courges.