Au tour de la Saskatchewan de partir en élections

La Saskatchewan entrera officiellement en campagne électorale mardi, a confirmé le premier ministre Scott Moe en conférence de presse lundi.

Ce faisant, la province des Prairies deviendra la troisième au pays à tenir des élections générales depuis le début de la pandémie. Le Nouveau-Brunswick s'est déjà plié à l'exercice lors d'élections anticipées à la mi-septembre, tandis que Britanno-Colombiens se rendront aux urnes le 24 octobre, eux aussi à l'occasion d'une élection anticipée.

Les habitants de la Saskatchewan, eux, se rendront aux urnes le 26 octobre, une date qui était déjà prévue. Le gouvernement avait jusqu'à mardi pour demander au lieutenant-gouverneur la dissolution de l'Assemblée législative en vue d'une élection le 26 octobre, sans quoi cette date aurait dû être reportée.

M. Moe a annoncé que la campagne s'amorcera mardi alors même qu'il dévoilait sa voiture de campagne aux couleurs de sa formation politique, le Parti saskatchewanais.

Selon Élections Saskatchewan, quelque 815 000 électeurs pourront faire entendre leur voix à l'occasion de ce scrutin. L'organisation s'attend à ce que plus de 250 candidats représentant au moins six partis se lancent dans la course.

Scott Moe n'avait pas été élu au poste de premier ministre, lui qui avait plutôt succédé à Brad Wall en janvier 2018 à la tête du Parti saskatchewanais, se retrouvant ainsi propulsé à la tête de la province. Sa formation politique détient présentement 46 des 61 sièges à l'Assemblée législative, contre 13 pour le NPD.