Californie: les vignobles de la Napa Valley dévorés par les flammes

ST. HELENA | Des incendies dévastaient lundi les célèbres vignobles de la Napa Valley au nord-ouest de la Californie, en proie à une nouvelle vague de chaleur, des milliers de personnes ayant dû évacuer leurs habitations en pleine nuit.

• À lire aussi: Reconstruire ou évacuer? Le dilemme des experts face aux incendies dans l’Ouest américain

• À lire aussi: Des Québécois au cœur d’un incendie sans précédent

Ciel incandescent, arbres et vignes calcinés, maisons ravagées par les flammes: le brasier nommé «Glass Fire», qui s’est déclenché dimanche, a dévoré selon les pompiers près de 4500 hectares dans le comté de Napa, l’une des zones de production de vin les plus prestigieuses des États-Unis.

Certains domaines viticoles sont partis en fumée, comme le Chateau Boswell dans la ville de St. Helena tandis que d’autre étaient fortement menacés par les flammes tels le Merus Wines vineyards et le Davis Estates.

AFP

Plus de 11 000 personnes ont été sommées d’évacuer dans la nuit de dimanche à lundi selon les autorités, notamment 4500 résidents d’une zone résidentielle pour personnes âgées du comté viticole de Sonoma, proche de Napa.

«J’ai attrapé mon voisin. Sans lui demander son avis», a expliqué Lorraine Fuentez qui vit près de la ville de Calistoga, au journal San Francisco Chronicle.

AFP

Par précaution, le fournisseur d’énergie Pacific Gas and Electric (PG&E) a coupé dimanche le courant à près de 65 000 foyers au nord de la Californie, notamment dans les comtés de Napa et Sonoma.

Plus de 1000 soldats du feu, aidés d’hélicoptères et de bombardiers d’eau, combattaient lundi le Glass Fire, alimenté par une énième vague de chaleur et des vents secs, et qui n’était toujours pas maîtrisé.

AFP

Les comtés de Napa et Sonoma avaient déjà été frappés par des feux dévastateurs en 2017, faisant au total 44 morts et détruisant plusieurs milliers de bâtiments.

La Californie s’embrase depuis des mois, les feux, qui intervenaient habituellement entre août et novembre, sont devenus plus fréquents et plus importants dans cet État au cours des dernières années, en raison notamment du changement climatique.