Fausse alerte: une partie de Fredericton bouclée en raison d'un homme qui s'est tiré dans la jambe

Craignant d'avoir affaire à un homme armé qui sillonnait les rues de la capitale du Nouveau-Brunswick, la police de Fredericton a bouclé une partie de la ville, lundi, pour finalement réaliser qu'un homme atteint par balle s'était tiré dessus accidentellement.

La police a d'abord été appelée, vers 13h20, heure locale, à se rendre sur la rue Union, dans la moitié nord de la ville, après la découverte d'un homme atteint par balle à une jambe.

Ne prenant aucune chance, la police s'est déployée massivement et a bouclé le secteur, en plus de placer les écoles des environs en confinement. Une unité canine s'est rendue sur les lieux pour aider aux recherches de l'éventuel tireur, tandis que la police a demandé aux citoyens d'éviter de partager des photos et vidéos de l'opération sur les réseaux sociaux.

Au cours de l'opération, la police a trouvé une arme à feu et a même procédé à l'arrestation d'une personne, qui a éventuellement été relâchée sans condition.

«Au cours de l'enquête, il a été confirmé que la victime a subi une blessure par balle auto-infligée accidentellement à la jambe. Ses blessures ne mettraient pas sa vie en danger», a reconnu la police dans un communiqué publié sur sa page Facebook en milieu d'après-midi, annonçant par le fait même que son opération était terminée.