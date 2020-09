La classe d'Anton Khudobin

Anton Khudobin avait le cœur gros et il ne trouvait pas les bons mots pour décrire ce qu’il ressentait quelques minutes après l’élimination des Stars en six matchs contre le Lightning de Tampa Bay.

« Il n’y a pas de sentiment en ce moment, a murmuré Khudobin. Nous nous sommes battus. Nous avons travaillé fort. C’était aussi difficile de rester loin de nos familles pendant deux mois. »

« Nous croyions en nos chances, nous n’avons jamais pensé abandonner. Malheureusement, nous ne sommes pas les gagnants. Mais le caractère de cette équipe était formidable. »

On reconnait souvent les grandes personnes dans la défaite. Khudobin a démontré toute sa classe et son esprit sportif après la rencontre. Dans la traditionnelle poignée de main, le gardien originaire du Kazakstan a chaleureusement félicité le gardien du Lightning, Andreï Vasilevskiy. Il lui a glissé quelques mots à l’oreille en plus de lui donner des tapes amicales sur la poitrine. De belles images.

Après le match, Khudobin a raconté ce moment avec son rival du Lightning.

« J’ai du respect pour tout le monde, a répliqué Khudobin. C’est un sport pour les hommes. Tu peux te batailler sur la glace, tu peux dire des insultes dans toutes les langues. Mais quand c’est fini, tu redeviens des humains et des amis. Je l’ai félicité. J’étais heureux pour lui. Ce n’est pas facile de gagner la Coupe Stanley. Je tenais à lui dire bravo. »

Reconnu comme un gardien numéro deux depuis ses débuts dans la LNH, Khudobin a connu un magnifique parcours en séries. Il a montré qu’il avait l’étoffe d’un gardien partant en remplaçant Ben Bishop. Il a participé à 25 des 27 matchs des Stars.