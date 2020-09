Les collations pour enfants au banc d’essai

On poursuit cette semaine l’analyse des collations pour enfants avec d’autres catégories de produits. Seules les collations ciblant les enfants ont fait l’objet de l’analyse.

Barres tendres, carrés Rice Krispies et Cie

Six barres tendres, carrés sucrés et Pop-Tarts destinés aux enfants ont fait l’objet de cette analyse.

Dans une portion de 22 à 28 g, on retrouve :

Entre 90 à 110 calories

Entre 5 à 10 g de sucre

Entre 2 à 3 g de gras

Les déceptions

Photo courtoisie

Les carrés aux Rice Krispies goût original de Kellogg’s fournissent 8 g de sucre, 0 g de fibres, 2,5 g de gras et 105 mg de sodium pour un carré de 22 g. Ce produit contient également de l’huile de palme, des colorants et des arômes artificiels.

Photo courtoisie

Les Pop-Tarts minces glacées à saveur de fraises fabuleuses de Kellogg’s apportent 9 g de sucre, 3 g de gras et 1 g de fibres pour deux tartelettes de 28 g. Le produit contient de l’huile de palme et le sucre est le premier ingrédient sur la liste. Toutefois, la farine de blé entier arrive en deuxième position sur la liste d’ingrédients.

Photo courtoisie

Les Lucky Charms Délices Guimauve de General Mills apportent 9 g de sucre, 3 g de gras et 0 g de fibres pour une barre de 24 g. Ce produit contient de l’huile de palme et le sucre figure en deuxième position sur la liste d’ingrédients qui est très exhaustive et comprend de nombreux additifs. Cependant, le premier ingrédient listé est l’avoine entière.

Photo courtoisie

Les Chewy lama-rama s’mores de Quaker apportent 5 g de sucre et 2 g de fibres pour une barre de 26 g. Disponible en trois saveurs, cette barre affiche la teneur en sucre la plus faible parmi les barres analysées. Les flocons d’avoine à grains entiers et le blé entier roulé sont les premiers ingrédients sur la liste, avant la cassonade. Jusqu’ici, ils se classent très bien, mais la présence d’huile de palme leur fait perdre leur place dans nos recommandations.

Quelques alternatives

Photo courtoisie

Si on aime les barres sucrées, la GO PURE : barres fruits et avoine aux fraises de Leclerc apporte 2 g de fibres et ne contient pas d’huile de palme, de colorant ni d’arômes artificiels. Elle apporte tout de même 10 g de sucre (dont 6 g provenant des fruits). Elle serait encore plus intéressante si son sucre était diminué de quelques grammes.

Les collations aux fruits

Les jujubes et les rouleaux aux fruits prennent une grande partie du rayon des collations pour enfants. Leurs couleurs vives et attirantes réussissent à capter l’attention. La plupart sont décrites comme étant une « collation à saveur de fruits », une mention retrouvée sur le devant de l’emballage.

Cinq collations aux fruits en sachet individuel ont fait l’objet de cette analyse.

Dans une portion de 14 à 23 g on retrouve :

Entre 50 à 80 calories

Entre 7 à 10 g de sucre

0 g de fibres

Les déceptions

Photo courtoisie

Un sachet de 23 g de jujubes Fruitstation – Fruits tropicaux de MOTT’S offre 9 g de sucre et est exempt de gras et de fibres. On retrouve la mention « + Légume » sur l’emballage, mais le produit ne contient que du jus de patate douce en sixième position et du jus de légumes concentré comme composante du colorant, vers la fin de la liste d’ingrédients. Quant au sirop de maïs et au sucre, ce sont les deux premiers ingrédients. Une portion est une source négligeable de vitamine A, mais fournit 100 % de l’apport en vitamine C (l’acide ascorbique figure parmi les ingrédients listés). Le produit ne contient pas d’huile de palme.

Photo courtoisie

Les Gushers aux fruits super sûrs offerts par Betty Crocker affichent 10 g de sucre et 0 g de fibres pour un sachet de 23 g. Le produit contient de l’huile de palme, du colorant, des sulfites et le sucre est le premier ingrédient listé. Ces jujubes fournissent 0 % des apports en vitamine A et 15 % de ceux en vitamine C.

Photo courtoisie

Pour les Fruit-O-Long de Betty Crocker, un roulé de 21 g apporte 9 g de sucre et 0 g de fibre. Le sucre est le premier ingrédient sur la liste et le produit contient également de l’huile de palme. Un roulé représente 0 % des apports en vitamine A et 20 % de ceux en vitamine C.

Photo courtoisie

La collation à saveur de fruits Scooby-Doo ! de Betty Crocker apporte 9 g de sucre et 0 g de fibre pour un sachet de 23 g. Ce produit est décliné en plusieurs éditions pour les enfants : Frozen, Pat’Patrouille et Bob l’éponge. Encore une fois, le sirop de maïs et le sucre sont les deux premiers ingrédients sur la liste. Cependant, le produit ne contient pas d’huile de palme ni de sulfites. Un sachet apporte 0 % des besoins en vitamine A et 25 % de ceux en vitamine C.

Photo courtoisie

Les roulés aux fruits Jolly Rancher de Betty Crocker offrent 7 g de sucre et 0 g de fibres pour un roulé de 14 g. Le sirop de maïs est le premier ingrédient sur la liste, suivi de près par le sucre. Le produit contient de l’huile de palme, du colorant et des sulfites. Une portion est une source négligeable de vitamine A et fournit 15 % des apports en vitamine C.

Les listes d’ingrédients des collations aux fruits analysées révèlent que le sucre ou une forme alternative du sucre (ex. : sirop de maïs) arrive toujours en tête. La plupart de ces produits contiennent aussi de l’huile de palme, des colorants et des sulfites. Ce sont donc des choix à éviter puisqu’ils fournissent principalement du sucre, sans aucun autre élément nutritif.

Quelques options

Pour des collations aux fruits nutritives, mieux vaut se tourner vers les sachets de compote de fruits. Les compotes produites à partir de vrais fruits, sans sucre ajouté, ni colorant artificiel et sans additif alimentaire sont de meilleurs choix que les roulés ou les jujubes.

Voici deux exemples de collations aux fruits en sachet individuel qui ont fait l’objet de notre analyse.

Dans une portion de 90 g, on retrouve :

Entre 50 à 60 calories

Entre 9 à 13 g de sucre

Entre 0 et 3 g de fibres

Photo courtoisie

Un sachet de 90 g de compote Super Squeeze de la marque Compliments contient 9 g de sucre et 0 g de fibres. Le sucre contenu dans le produit provient uniquement des fruits. La liste d’ingrédients est épurée, mais comprend des arômes naturels, de l’acide ascorbique (vitamine C) et du bêta-carotène, un colorant naturel.

Photo courtoisie

Les compotes de fruits GOGO SqueeZ de Materne offrent 13 g de sucre et 3 g de fibres pour un sachet de 90 g. Elles sont faites à 100 % à partir de fruits, il n’y a pas de sucre ajouté et seuls trois ingrédients figurent sur la liste.

Pour d’autres conseils : visitez isabellehuot.com