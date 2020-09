Olymel investit 30 millions de dollars à Saint-Damase

Le géant québécois Olymel a annoncé ce matin un investissement de 31,5 millions de dollars dans son usine d’abattage et de découpe de volaille de Saint-Damase, en Montérégie.

«En se dotant de l’espace et des équipements nécessaires au préemballage de produits directement à l’usine, Olymel disposera d’un atout additionnel lui permettant d’encore mieux desservir des clients dont les besoins nécessitent de grands volumes de produits de volaille préemballés», a indiqué par communiqué le PDG d’Olymel, Réjean Nadeau.

Au total, plus de 80 emplois seront créés, ce qui portera le nombre d’employés d’usine à près de 500.

Grands travaux

Plus d’une année sera nécessaire pour agrandir l’usine, mais les opérations pourront poursuivre leurs activités dans l’intervalle.

À terme, l’usine aura une superficie de 35 200 pieds carrés de plus.

En plus d’ajouter une ligne de découpe à la fine pointe de la technologie, des lignes de désossage et d’emballage automatisées, l’usine se dotera d’une nouvelle zone d’expédition et d’un entrepôt réfrigéré neuf.

Ces dernières années, Olymel a investi près de 60 millions de dollars dans son usine de transformation de volaille de Saint-Damase.