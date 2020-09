Pool NFL: les choix à privilégier durant la semaine 4

Plusieurs amateurs se réveilleront avec un dossier de 0-3 dans leur pool de la NFL mardi matin, mais cela ne signifie pas que leur saison est à jeter aux ordures, bien au contraire.

Plus que jamais, le ballottage pourrait permettre à certains poolers de relancer leur campagne et d’enfin goûter aux plaisirs de la victoire.

Dans cette optique, voici quelques éléments à cibler sur les «waivers» :

- Nick Foles, quart-arrière (disponible dans 97 % des ligues Yahoo!)

C’est maintenant officiel, Foles remplacera Mitchell Trubisky à temps plein derrière le centre chez les Bears de Chicago. La semaine dernière, il a disputé seulement les deux derniers quarts et a trouvé la zone payante à trois reprises.

- Scotty Miller, receveur de passes (disponible dans 84 % des ligues Yahoo!)

En l’absence de Justin Watson et la possibilité que Chris Godwin ne puisse jouer cette semaine, l’acquisition de Miller semble primordiale. Lors du dernier affrontement des Buccaneers de Tampa Bay, il a été le troisième joueur le plus visé par Tom Brady. Le pivot de 43 ans apprécie beaucoup l’athlète de 23 ans et son implication ne devrait qu’augmenter cette saison.

- Tee Higgins, receveur de passes (disponible dans 95 % des ligues Yahoo!)

Lors de la troisième semaine d’activités, les Bengals de Cincinnati ont démonté qu’ils avaient confiance en Higgins, puisqu’ils ont laissé John Ross à l’extérieur de leur formation pour faire de la place au joueur de première année. Le receveur a attrapé cinq des neufs relais envoyés en sa direction et il a amassé deux majeurs. Considérant que les Bengals lancent énormément le ballon, Higgins pourrait être très payant.

- Myles Gaskin, porteur de ballon (disponible dans 53 % des ligues Yahoo!)

Gaskin se retrouve dans ce palmarès pour une deuxième semaine consécutive, car il ne dérougit pas et il est encore disponible dans beaucoup de ligues. La semaine dernière, il était en place dans le champ arrière des Dolphins de Miami pour 75 % des jeux. Il a amassé 66 verges au sol et 29 verges via les airs. Le jeune demi offensif n’a toujours pas inscrit de touché au sol, une situation qui ne durera pas éternellement.

- Jimmy Graham, ailier rapproché (disponible dans 91 % des ligues Yahoo!)

La semaine dernière, Graham a couru 42 tracés, ce qui représente le deuxième plus grand nombre parmi tous les ailiers rapprochés de la NFL. Il a été visé à 10 reprises, a attrapé six passes et a trouvé la zone payante à deux reprises.

- Robert Tonyan, ailier rapproché (disponible dans 100 % des ligues Yahoo!)

Les Packers de Green Bay inscrivent beaucoup de points en 2020 et Tonyan trouve le moyen de tirer son épingle du jeu en l’absence de Josiah Deguara. La semaine dernière, il a capté les cinq passes que lui a envoyées Aaron Rodgers pour 50 verges de gains. Il a aussi inscrit un deuxième touché en autant de semaines.

- Broncos de Denver, défensive (disponible dans 64 % des ligues Yahoo!)

Depuis le début de la campagne, la défensive des Broncos n’a pas été particulièrement bonne, alors pourquoi la choisir pour la quatrième semaine d’activités? La réponse est simple : elle affronte l’horrible offensive des Jets de New York. En trois parties cette année, le club de la Grosse Pomme n’a inscrit que 37 points. Il a aussi été victime de six sacs du quart et de quatre interceptions, en plus de donner deux majeurs à des défensives rivales.