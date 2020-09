Programmes d’aide: les PME québécoises satisfaites

Près du tiers des petites et moyennes entreprises se sont prévalues du prêt commercial de moins de 50 000$ offert par le gouvernement du Québec afin de les aider à éponger les pertes subies pendant la COVID-19.

Il n’est pas étonnant alors qu’il s’agisse du programme d’aide mis en place par le gouvernement Legault le plus apprécié des entrepreneurs québécois, selon un sondage réalisé par la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI).

Le Supplément de revenu de travail (PIRTE) et le Prêt commercial de 50 000$ ou plus (PACTE) ont aussi été globalement bien reçus par les gens d’affaires sondés, de même que l’Aide financière directe pour la formation et le développement des compétences des employés (PACME), un programme qui est venu à échéance.

«Soyons encouragés par ces résultats et poursuivons le travail pour améliorer l’appui apporté aux PME, surtout à celles qui sont encore en difficulté», a commenté par communiqué François Vincent, vice-président de la FCEI pour le Québec.

Ce coup de sonde révèle cependant que certaines initiatives pour soutenir les petites compagnies restent peu connues par les principales intéressées. C’est le cas notamment des programmes qui ont été conçus spécifiquement pour l’industrie touristique, a observé la FCEI.

Parmi les 970 répondants, 35% affirment que les dirigeants devraient mieux publiciser les aides disponibles.

Les PME ont aussi fait d’autres suggestions au gouvernement Legault, même si elles sont globalement satisfaites des programmes créés durant la crise.

Près de 60% des propriétaires d’entreprises appellent Québec à réduire la paperasse pour avoir accès à ces prêts.

Un peu moins de 40% aimeraient qu’on réduise les taxes sur la masse salariale.

À peu près le même nombre implore le gouvernement à transformer ces prêts en subventions, comme Ottawa l’a fait pour le Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC).

Ce sondage a été réalisé entre la fin août et la fin septembre.

Il a été mené dans un contexte où les PME québécoises ont contracté, en moyenne, une dette de 135 000$ pour s’adapter à la pandémie, a rappelé la FCEI.