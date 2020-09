Quand le français fout le camp

Je vous écris à propos de la lettre de R.Le G. parue ce matin. Ce monsieur raconte l’histoire d’un de ses amis d’origine polonaise qui a un poste important dans une grande entreprise de Montréal. Il affirme que cet homme est francophile, mais qu’il a choisi d’envoyer ses enfants à l’école anglaise parce qu’il considère que les francophones d’ici parlent mal et sont trop peu respectueux de leur langue.

Et bien je trouve qu’il n’a pas tort ce monsieur polonais. J’ai 66 ans et j’en arrive au même constat que lui. La ville de Montréal s’anglicise inexorablement à cause du mauvais traitement qu’on fait à notre langue. Les jeunes, comme ma fille de 33 ans et son conjoint, banalisent cette situation.

Je leur parle parfois du recul du français, surtout à Montréal où j’ai travaillé pendant 41 ans. Année après année, j’ai vu se produire le changement. Et c’est vrai aussi qu’à la télé, les titres des émissions et des séries utilisent de plus en plus de termes anglais. Comme en France d’ailleurs où on est fort là-dessus, et où de plus en plus d’expressions anglaises circulent.

Nous sommes une nation francophone dans un océan anglophone. Et comme vous le lui avez si bien dit Louise, c’est un combat de tous les jours qu’on doit mener pour sauvegarder notre langue et notre culture. La loi 101 ? N’en parlons même plus tellement elle a subi un grand nombre d’amendements pour en diminuer la force. Et à Montréal surtout, on s’en moque. C’est vraiment triste.

J’ai des amis.es anglophones et l’un d’eux m’a dit un jour « Tu sais Martyne, les francophones contribuent à leur propre perte ». Il y a eu la révolution tranquille, et là il y a l’extinction tranquille. René Lévesque et Jacques Parizeau doivent se retourner dans leur tombe.

Martyne Morin

Votre lettre m’arrive alors qu’est publié le résultat d’une enquête menée par l’Institut de la statistique du Québec faite pour l’OQLF (Office québécois de la langue française) auprès des entreprises, des municipalités et des arrondissements de Montréal. Cette enquête démontre que pour le dernier poste pourvu en 2018, 39.8% des entreprises québécoises exigeaient ou souhaitaient que la personne embauchée ait des compétences en anglais. Sur l’île de Montréal, ce pourcentage était de 62.9%.

Cela dit beaucoup l’orientation qu’on semble vouloir prendre. Surtout que le reste du rapport est à l’avenant. Comme vous le faites d’ailleurs en parlant de votre fille et de son conjoint, je souligne que les jeunes qui m’entourent n’ont aucun intérêt pour leur langue. Espérons, comme le signalait le journaliste Steve E. Fortin ce matin dans le Journal, « ...le gouvernement Legault réaffirme officiellement que le français est la seule langue officielle au Québec en pondant une loi 101 2.0 ».