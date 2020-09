Retour à la case départ pour le monde du théâtre

Le monde du théâtre est secoué à nouveau. Au moment où une majorité de théâtres de Québec et Montréal avaient relancé leurs opérations avec des programmations adaptées, ils doivent, une fois de plus, refermer leurs portes.

Lorraine Pintal, directrice artistique du TNM, était sous le choc, quelques minutes après avoir appris la nouvelle lors du point de presse de 17 h 30 du gouvernement.

« C’est le scénario le plus noir qui se répète. On ne peut pas être insensibles à l’argument de vouloir sauver des vies. Nous avons été extrêmement rigoureux et disciplinés lors de la réouverture de nos salles et il n’y a pas eu de contamination », a-t-elle lancé lors d’un entretien téléphonique.

Elle croit même qu’il aurait été possible d’obliger le port du masque en salle, comme en France, afin d’éviter que les lieux de théâtre ferment à nouveau.

« Il va y avoir beaucoup de pertes de revenus et financières et des augmentations de déficits. Il va falloir aussi travailler fort pour que les gens reviennent par la suite », a-t-elle fait savoir.

Lorraine Pintal est toutefois heureuse d’apprendre que les tournages sont permis. Ce qu’elle pourra faire avec les diffusions en ligne qui étaient prévues, dont Pierre et le Loup et Le petit prince avec l’Orchestre Métropolitain.

« On va continuer à se battre et on espère que cet appel à la communauté va être réel afin de freiner la contagion. On va s’en sortir », a-t-elle laissé tomber, optimiste. Cette nouvelle arrive au moment où le Théâtre du Rideau Vert se préparait à relancer ses opérations avec Adieu Monsieur Haffmann, qui sera présentée mardi soir et mercredi.

Le trident à Québec

Chez Duceppe, on a choisi d’annuler et de reporter les représentations de la nouvelle version de King Dave mettant en vedette Anglesh Major. Le Trident, à Québec, a choisi, de son côté, de suspendre ses activités jusqu’à nouvel ordre.