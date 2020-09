Une opération spectaculaire au-dessus du fleuve

C'est à des manœuvres hautement spectaculaires que donne lieu le remplacement des vieux câbles électriques traversant le fleuve Saint-Laurent entre Trois-Rivières et Bécancour, un peu en aval du pont Laviolette.

Des monteurs de ligne se sont affairés lundi à préparer la descente de deux des trois câbles, suspendus au sommet d'une tour haute de 400 pieds, soit plus de 120 mètres.

Ils ont dû hisser des poutres métalliques devant servir de support pour ramener au sol des pièces de soutenant les vieux conducteurs à 230 kV.

Beaucoup de curieux munis de jumelles ont suivi les actes de haute-voltige des travailleurs, dont certains se déplaçaient sur des échelles portatives suspendues dans le vide.

«Je ne fais que les regarder et j'ai les jambes qui tremblent», a lancé Michel Hottin, qui s’est déplacé pour assister à la scène.

Un premier câble a été délogé sans encombre il y a quelques jours. Il a été reçu sur des barges, au milieu du fleuve.

Les équipes de réception doivent bien prendre garde à ce que les câbles n’entrent pas en contact avec l'eau.

Pierre Mongrain a suivi l'opération. «Ils les descendent sur des barges au centre du fleuve. À partir de là ils sont attachés et sectionnés et ensuite tirés d'un côté et de l'autre vers la rive».

Les câbles ont une longueur de 2,5 kilomètres. Pour chaque câble délogé, la navigation doit être interrompue sur le fleuve.