LAFERRIÈRE, Jacques



À L'Assomption, le 15 mars 2020, est décédé à l'âge de 71 ans, monsieur Jacques Laferrière.Il laisse dans le deuil, sa mère Ange-Aline Héroux Laferrière, ses frères Robert, René, Luc, sa soeur Carole, ses tantes Thérèse Héroux, Rita, Yvette et Claire Laferrière, ses neveux et nièces, son grand ami Michel Brideau, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 3 octobre de 10h à 12h au:L'ASSOMPTION, QC, J5W 1S4450-589-5505 www.guilbault.infosuivi de l'Inhumation des cendres.