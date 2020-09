SALVATI, Elda (née Mancini)



À St-Hubert, le 23 septembre 2020, à l'âge de 88 ans et 9 mois, est décédée Mme Elda Salvati, épouse de feu M. Dante Salvati.Elle laisse dans le deuil ses filles Anna et Silvia (Daniel), ses petites-filles Claudia (Etienne) et Jessica ainsi que son arrière-petit-fils Leopold James. Elle laisse également ses belles-soeurs, neveux et nièces, autres parents et amis.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Vigi Montérégie à St-Hubert, pour leur soutien et les bons soins prodigués.Étant donné la situation de la COVID, une cérémonie se tiendra dans l'intimité auVos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer ou à l'Association canadienne pour la santé mentale.