Au tour de Qualinet, Bell et la CNESST de larguer CHOI Radio X

Après la Ville de Québec et plusieurs autres compagnies lundi, c’est au tour de la CNESST, Bell et Qualinet de cesser la diffusion de leurs publicités sur les ondes de CHOI Radio X.

Tôt ce matin, Qualinet a pris la décision de ne plus annoncer ses services en raison du discours de la station qui contrevient aux règles sanitaires en temps de pandémie. En après-midi, le CNESST ainsi que Bell ont confirmé au Journal avoir pris la même décision.

«Qualinet considère que les citoyens et les citoyens corporatifs doivent être solidaires des actions du gouvernement pour contrer la propagation de la COVID-19. En ce sens, on comprend le respect de la liberté d’expression, mais on pense que la liberté d’expression ne doit pas être confondue avec de la désinformation qui peut impliquer des risques majeurs pour la santé publique», a indiqué le porte-parole de la compagnie, Marc Robichaud.

«On vit des circonstances exceptionnelles et on pense qu’il y a des réserves qui doivent se prendre au niveau des choses qui sont dites. On préfère pour le moment s’abstenir de toute diffusion de campagne publicitaire sur les ondes de CHOI FM», a-t-il ajouté.

Qualinet, qui est un annonceur régulier sur les ondes de la station de Grande Allée, pourrait toutefois changer sa décision si la station «corrige le tir».

Jean-Coutu aussi

La chaîne de pharmacies Jean-Coutu s’est aussi ajoutée à la liste, mardi, indiquant sur Twitter qu’elle ne présente plus de messages publicitaires sur CHOI depuis le 23 septembre dernier.

Bonjour monsieur Mainville. Merci de nous avoir contactés à ce sujet. Nous prenons cette situation bien au sérieux. Sachez que nous n’avons plus de publicité sur les ondes de CHOI depuis le 23 septembre. Bonne journée. — Jean Coutu (@JeanCoutu) September 29, 2020

Rappelons qu’hier, la Ville de Québec a été la première a annoncé le retrait de ses publicités des ondes CHOI Radio X. Desjardins, Industrielle Alliance, Hydro-Québec, le Groupe Paquet (qui regroupe cinq concessionnaires), Uniprix, La Capitale Assurance, Mercedes-Benz Québec et Pizza Royale font aussi partie des entreprises ayant fait de même.