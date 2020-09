LAFORTUNE, Gaétan



Au Centre Hospitalier Hôtel-Dieu de St-Jérôme, le 25 septembre 2020, à l'âge de 84 ans et 11 mois, est décédé M. Gaétan Lafortune, époux de feu Mme Jeannine Vanier, demeurant à St-Lin-Laurentides.Le défunt laisse dans le deuil ses enfants : Guy, feu Louis, Sylvain (Nadine Thibault), Sylvie (Daniel Hogue), Éric (Louise Lamontagne) et Caroline (Martin Bélanger), ses petits-enfants : Cindy, Anthony, Jacob, Samuel, Noémie, Justin, Lauridia, Mégane, Kamélie, Kariane, Sandrine, Rachelle, ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs : feu Germain Lafortune, Jean-Claude Lafortune (feu Cécile Bérard), Jeannine Lafortune (Gervais Robert), Denise Lafortune, Bernard Lafortune (Ginette Duval), Lise Vanier (Fernand Haeck), Yvon Vanier (Yvonne Mayer), feu Gilles Vanier (Ginette Nadon), Nicole Vanier (Christian Paquette), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.M. Gaétan Lafortune sera exposé le mardi 29 septembre 2020 de 14h à 17h et de 19h à 22h et le jour des funérailles à compter de 9h à la :ANDRÉ LÉGARÉ INC.1008, ST-ISIDOREST-LIN-LAURENTIDES, J5M 2V5www.residencelegare.comLes funérailles seront célébrées le mercredi 30 septembre 2020 à 11h en l'église paroissiale de St-Lin-Laurentides. Inhumation au cimetière du même endroit.