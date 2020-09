Ces excuses qui ne viendront jamais

50 ans après la crise d’Octobre, Justin Trudeau s’excusera-t-il pour la proclamation de la Loi sur les mesures de guerre par son père, Pierre Elliott Trudeau, alors premier ministre du Canada ? Réponse courte : non.

Imposée le 16 octobre 1970 – la veille de la mort violente du ministre Pierre Laporte, kidnappé par le Front de libération du Québec –, cette loi indigne d’une démocratie moderne suspendait pourtant les libertés civiles.

Sans mandat, les forces policières ont arrêté et emprisonné près de 500 femmes et hommes – poètes, écrivains, artistes, etc. Jetés en tôle, certains furent intimidés, fouillés à nu ou même menacés d’exécution sommaire.

Alors, ces excuses ? Elles ne viendront pas. Jamais un premier ministre du Canada, fils ou non de Pierre Elliott, ne les offrira. Et ce, pour une raison que personne n’ose nommer : pourquoi s’excuser auprès de ceux qu’ils ont vaincus ?

Après tout, le mouvement souverainiste a perdu la joute depuis. Le rapport de force du Québec au sein du pays fond lui aussi comme neige au soleil.

Ponce Pilate

Sans surprise, quelques sbires survivants de l’ère Trudeau père s’entêtent toujours à s’en laver les mains. Ils continuent de se cacher derrière la demande paniquée faite par le jeune premier ministre libéral du temps, Robert Bourassa, d’envoyer l’armée et de décréter la Loi sur les mesures de guerre.

L’ultime responsable de ce gâchis en temps de paix se nomme néanmoins Pierre Elliott Trudeau. Son « Just watch me » du 13 octobre ne tenait pas du hasard.

Ses visées politiques crevaient les yeux : 1) Décrédibiliser le mouvement indépendantiste en l’associant à la violence felquiste. 2) Couper les ailes du PQ qui, en avril 70, raflait déjà 23 % des voix. 3) Terroriser en même temps des groupes communistes fichés par la GRC depuis longtemps.

Car on l’oublie comme le reste, ici comme ailleurs, les luttes sociales et de libération nationale s’opposaient parfois, mais se nourrissaient souvent les unes les autres.

Pour prendre la pleine mesure de la pauvreté et de l’aliénation que vivaient encore de nombreux « Canadiens français » jusque dans les années 60, il faut voir l’exceptionnel documentaire Les Rose.

Arme de répression massive

Octobre 70. J’avais dix ans. Mon père était policier à Montréal dans l’escouade antiémeute. Avant l’arrivée de l’armée, il était entré dans ma chambre pour arracher de ma fenêtre une affiche populaire du temps où s’enfilaient les Lénine, Marx, etc.

Le message était clair : interdit d’avoir des idées de gauche et/ou indépendantistes. Tout comme je savais de mon père l’immense violence qui, depuis des années, s’abattait souvent sur des manifestants pacifiques de ces mêmes mouvements.

Sur ordre, les policiers leur rentraient dedans à coups de matraque, de poings nus ou de sabots de chevaux de la cavalerie. À côté de ça, la Matricule 728 du Printemps étudiant passerait pour un clone de Mère Teresa.

La Loi sur les mesures de guerre, imposée sous prétexte d’une « insurrection appréhendée » imaginaire, fut l’arme de répression massive. Le FLQ s’en est allé. Pacifique, le PQ prenait le pouvoir en 1976.

Parmi les personnes incarcérées sous la botte de la loi de Trudeau père, 435 des 497 furent libérées sans accusation... et sans excuse du fédéral.