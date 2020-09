C’est comme une respiration.

Tu inspires. Tu expires.

Tu t’enfermes. Tu sors.

Tu passes tes soirées à regarder la télé. Tu fais le party.

Là, trois régions sont dans la phase « inspiration ».

Ferme ton BBQ, annule tes soupers, mets un tampon entre toi et les autres.

Dans le rouge pour 28 jours.

PAYER POUR LES TAPONS

Je comprends le gouvernement et ne veux pas chercher la petite bête...

Mais je me pose juste une question.

(On a encore le droit de se poser des questions, au Québec, ou on risque de faire l’objet d’un boycottage si on ose sortir de notre rôle de cheerleader ?)

Au sujet des restaurants...

Fallait vraiment tous les fermer ?

Car je suis allé dans quelques restos ces derniers jours.

Tout était impeccable.

Les séparateurs en plexiglas, les employés masqués, les visières, les déplacements avec masque, les flèches sur le plancher, les menus disponibles seulement sur internet, des distributeurs de Purell aux cinq pieds...

C’était aussi sexy que manger dans la cafétéria d’une compagnie pharmaceutique.

Un peu plus et on me servait un cocktail à base de Lysol en entrant (un Donald Special)...

L’immense majorité des restos ont pris les mesures nécessaires pour assurer notre sécurité.

Et là, ils devront TOUS fermer à cause de quelques tapons ?

Pourquoi ne pas limiter le nombre de clients par table ? Et suspendre pour trois mois le permis des restos délinquants au lieu de faire payer tout le monde ?

C’est toujours la même histoire.

Tu as 100 personnes, 99 respectent les règles, une s’en torche, et tout le monde se fait taper sur les doigts.

Il n’y a pas une autre façon de procéder ?

LES ANTIMASQUES MASQUÉS ?

Autre nouvelle : le gouvernement impose le masque à tous ceux et celles qui veulent manifester.

Fallait voir le sourire du PM quand il a annoncé la nouvelle.

On aurait dit une souris qui avait avalé un chat.

« Ils veulent protester contre le masque ? Ben, ils devront le faire masqués ! Hâte de voir comment ils vont se débrouiller, ahahahah ! Tin toé ! »

Euh... Et si les manifestants décidaient de porter une cagoule ? Ou un masque d’Halloween ?

Seront-ils punis ?

Le règlement spécifie-t-il le genre de masques qu’ils devront porter ?

Un masque en tissu, un masque jetable, un masque fabriqué maison, un masque Jean Airoldi, un masque N95 ?

Et, question quiz : les policiers vont-ils émettre des contraventions aux gens qui se foutent des consignes ou pas ?

Car tout le monde au Québec se pose la même question : à quoi sert une loi si on ne l’applique pas ?

Regardez ce qui s’est passé aux Tam-tams du mont Royal ce week-end...

Déjà qu’on n’est pas censé fumer du pot dans les parcs...

Les sceptiques disent que la situation n’est pas si dramatique que le gouvernement le dit, car il y a peu d’hospitalisations et peu de décès.

On a juste à confiner les personnes vulnérables (les résidents des CHSLD, par exemple), et c’est tiguidou. Mais comme me disait Mario Dumont, hier : les gens qui travaillent dans les CHSLD vivent où ?

Dans une communauté. Ils ont des enfants. Des conjoint(e)s. Ils croisent des gens tous les jours.

On va les enfermer dans une bulle ?