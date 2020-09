Décès de Joyce Echaquan: vaste vigile à Joliette

Quelques centaines de personnes se sont rassemblées, mardi soir, lors d'une vigile autour de l'hôpital de Joliette à la suite de la mort troublante de Joyce Quessy, une Attikamek qui s'est éteinte au centre hospitalier la veille après avoir été la cible de propos racistes par des membres du personnel.

Sur place, des militants de divers horizons, notamment des mouvements «Idle no More» et «Black Live Matter», ont dénoncé le racisme systémique et tout particulièrement celui ciblant les autochtones

Plusieurs personnes arboraient des pancartes ou des vêtements réclamant «Justice pour Joyce»

La mort de Mme Joyce a secoué le Québec. Celle-ci a enregistré une vidéo en direct lors d'une crise où elle appelait à l'aide en attikamek.

Il est possible d'entendre, sur l'enregistrement, deux membres du personnel insulter la mère de sept enfants,

«Esti d’épaisse de tabarnouche... C’est mieux mort ça. As-tu fini de niaiser... câlisse? T’es épaisse en câlisse», murmuraient deux membres du personnel de l’hôpital de Joliette. «T’as fait des mauvais choix ma belle. Qu’est-ce qui penseraient tes enfants de te voir comme ça? Pense à eux autres un peu... C’est meilleur pour fourrer qu’autre chose, pis on paie pour ça. Qui tu penses qui paie pour ça?»

Ce drame a secoué jusqu'au premier ministre François Legault qui a annoncé, mardi matin, qu'une infirmière a été renvoyée à la suite de cet événement.