Les Texans laissent tomber Earl Thomas III

Alors qu’il était rapporté lundi que le demi de sûreté Earl Thomas III était près d’une entente avec les Texans de Houston, l’équipe a finalement décidé que le joueur de 31 ans n’était pas une bonne option, mardi.

Thomas devait s’entraîner avec les Texans toute la semaine et réussir un test de dépistage à la COVID-19 avant que ceux-ci ne lui offrent un contrat.

Selon le réseau ESPN, les agents de Thomas ont été mis au courant par l’entraîneur Bill O’Brien que la NFL avait choisi d’annuler la visite du joueur alors que la ligue a demandé aux équipes de réorganiser leurs procédures, fort probablement en raison des huit tests positifs chez les Titans du Tennessee.

L’entretien de Thomas a ainsi tout bonnement été annulé et il ne serait pas non plus remis à plus tard, a affirmé le NFL Network.

Les Ravens de Baltimore avaient libéré le vainqueur du Super Bowl en août dernier, après une altercation entre le demi de sûreté et son coéquipier Chuck Clark.

Thomas est un vétéran de 10 saisons dans la NFL. En 140 parties, il a réalisé 713 plaqués, deux sacs du quart et 30 interceptions.

Les Texans (0-3) se mesureront aux Vikings du Minnesota dimanche prochain.