Montréal : le prix des maisons de luxe continue de grimper

Malgré la COVID-19, les prix des maisons de luxe ont bondi depuis le début de la pandémie à Montréal, davantage qu’à Toronto et Vancouver, selon une étude de Royal LePage publiée mardi.

En comparant le prix médian du 15 mars au 9 septembre de cette année par rapport à l’an dernier, la firme immobilière a noté une hausse de 15,9 % à Montréal. C’est bien davantage qu’à Toronto (5,4 %) et Vancouver (3,9 %). Dans l’ensemble de la région de Montréal, le prix des maisons de luxe a grimpé de 4,6 %.

Ce phénomène ne s’applique toutefois pas aux copropriétés de luxe qui ont vu leur prix médian décliner durant la pandémie aussi bien à Montréal (-1,5 %) que dans le Grand Montréal (- 2 %). Le Grand Toronto a connu le même phénomène avec une baisse de 3,6 %. C’est l’inverse pour le Grand Vancouver où le prix des copropriétés a bondi de 10 % durant la pandémie par rapport à la même période l’an dernier.

« La demande excède grandement l’offre en ce qui a trait aux propriétés détachées au Canada. Mais on ne peut en dire autant des copropriétés de luxe, alors que certains propriétaires ont été découragés par les restrictions d’accès aux espaces communs, comme les salles de réception et les piscines, mais aussi par la plus forte densité propre aux copropriétés de façon générale. Conséquemment, le segment de la copropriété s’est équilibré», a expliqué le président et chef de la direction de Royal LePage, Phil Soper, par communiqué.

Dans l’ensemble des grands marchés canadiens, le prix médian d’une maison de luxe a cru de 1 % d’une année sur l’autre du 15 mars au 9 septembre pour atteindre 2,5 millions $, tandis que celui d’une copropriété de luxe est demeuré stable à 1,250 millions $.

Le prix médian dans le Grand Montréal est toujours inférieur à la moyenne canadienne pour une maison de prestige à 1, 925 millions $, mais très légèrement au-dessus de la moyenne à 1,254 million $ pour une copropriété luxueuse.