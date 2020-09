Musique: le virtuel à la rescousse

À défaut de pouvoir applaudir leurs artistes favoris en personne dans une salle, les amateurs de musique pourront se tourner vers le web pour assouvir leur soif de concerts durant le mois d’octobre.

La diffusion de concerts payants en ligne sera donc une des planches de salut des artistes et des salles de spectacles touchés par les mesures du gouvernement, comme ce fut le cas pendant le confinement du printemps.

Forcé de faire l’impasse sur son édition 2020, qui devait se tenir au mois de mai, le festival Santa Teresa a confirmé, mardi, une édition virtuelle, mettant en vedette Sarahmée, Maude Audet et Fuudge, les 13 et 14 octobre. Prévu les 2 et 3 octobre au Lion d’Or, l’OFF Festival de jazz de Montréal maintient la présentation de ses concerts en ligne. Au total, plus d’une centaine de spectacles devront être reportés ou annulés.

Des spectacles en formule hybride dans d’autres salles situées en zone rouge auront aussi lieu quand même, mais uniquement en ligne.

Ainsi, à Québec, le promoteur des concerts de Voivod, qui affichaient salle comble au Capitole, tentera de les présenter sur le web aux mêmes dates tout en trouvant de nouvelles pour des prestations devant public.