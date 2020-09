Non, c’est non, un point c’est tout!

Décidément, Rogers a la tête dure. La famille Audet, l’actionnaire de contrôle de Cogeco, a beau répéter sur la place publique qu’elle n’est aucunement intéressée à lui vendre son entreprise, la société torontoise Rogers n’en continue pas moins de la harceler en faisant miroiter une tonne d’investissements au Québec si elle acquérait ce fleuron québécois.

Je comprends mal pourquoi l’actionnaire principal de Rogers, la Fiducie de contrôle Rogers, dont les bénéficiaires sont les membres de la famille du défunt Ted Rogers, s’entête à vouloir arracher Cogeco des mains de Gestion Audem, la société contrôlée par les membres de la famille de feus Henri et Marie-Jeanne Audet.

Il me semble que le petit-fils de Ted Rogers, Edward S. Rogers III, président du conseil de Rogers et de la Fiducie de contrôle Rogers, devrait comprendre qu’il est aussi important pour Louis Audet et les membres de sa famille de conserver Cogeco que pour les générations de feu Ted Rogers de conserver Rogers.

RAPPEL DES FAITS

Le 2 septembre au matin, Rogers Communications de Toronto, de concert avec Altice USA de New York, annonce qu’elles offrent 10,3 milliards de dollars pour acquérir Cogeco et toutes ses filiales. Rogers conserverait les actifs de Cogeco au Canada, et Altice USA mettrait la main sur les actifs américains, soit Atlantic Broadband.

Le soir du 2 septembre, le conseil d’administration de Cogeco, avec à sa tête le président Louis Audet, annonce le rejet de l’offre d’achat du tandem Rogers-Altice. Pas question pour Louis Audet et les membres de sa famille de céder l’entreprise familiale, et ce, malgré les 800 millions de dollars offerts sur un plateau d’argent.

Deux jours plus tard, le 4 septembre, Rogers Communications revient à la charge en précisant que « le siège social et l’équipe de direction de Cogeco » allaient demeurer au Québec. Et l’entreprise de Toronto ajoutait : « Rogers et Fido (sa filiale) ont de profondes racines au Québec et nous voulons en tirer profit ».

Non, c’est non ! Louis Audet et sa famille ne veulent rien savoir de l’offre d’achat de Rogers et d’Altice USA.

Multiples Appuis

Et ils obtiennent l’appui de la Caisse de dépôt et placement du Québec, qui déplore l’entêtement de Rogers à vouloir mettre le grappin sur les actifs de Cogeco, dont 21 % de la filiale américaine, Atlantic Broadand, est détenu par la Caisse de dépôt.

De plus, une motion adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale appuie la famille Audet dans sa ferme volonté de conserver le contrôle de son fleuron des communications Cogeco. Avec cette motion, l’Assemblée nationale reconnaît notamment « la détermination des cinq enfants de la deuxième génération, incluant le président exécutif du conseil d’administration, M. Louis Audet, à vouloir conserver le centre de décision de la société au Québec ».

Pressions indirectes

Mais qu’à cela ne tienne, Rogers ne lâche pas prise et continue de faire indirectement pression sur la famille Audet pour qu’elle lui cède Cogeco.

Photo courtoisie Joe Natale, le grand patron de Rogers Communication.

Ainsi, vendredi dernier, le président et chef de la direction de Rogers, Joe Natale, annonçait que son entreprise allait investir au Québec quelque 3 milliards de dollars si sa proposition d’acquisition des actifs canadiens de Cogeco est acceptée.

« Rogers a à cœur l’avenir de l’innovation et l’économie du savoir au Québec, a-t-il dit. Nous serions honorés de participer à l’amélioration de l’expérience client au Québec et d’effectuer de nouveaux investissements. »

Réplique de Cogeco : « Rogers peut investir autant qu’elle le souhaite au Québec, mais elle n’a pas besoin de Cogeco pour le faire », a-t-on indiqué à La Presse.