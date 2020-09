Quatre succursales de Metro et Jean Coutu vandalisées en banlieue

Le conflit de travail entre les syndiqués du centre de Varennes et l’employeur s’envenime. Quatre succursales de Metro et Jean Coutu ont été vandalisées en banlieue de Montréal, a appris Le Journal.

« Il y a eu du vandalisme à quatre succursales (dont deux sont situées à Boucherville (2 Metro) et 1 Metro et 1 PJC à Longueuil», a indiqué au Journal Marie-Claude Bacon, vice-présidente aux affaires publiques et aux communications de Metro.

Selon elle, des syndiqués dérangent aussi en ce moment les camions au centre de distribution de Varennes, ce qui contreviendrait à l’injonction émise jeudi dernier, déplore l’employeur.

Mardi matin, Jean Coutu a rappelé avoir fait une offre globale en juillet dernier et accuse le syndicat d’être resté sur ses positions.

« Le syndicat aurait dû présenter cette offre à ses membres, comme il l’avait annoncé, ou nous faire une contre-offre. Ce ne fût pas présenté aux membres et nous n’avons reçu aucune contre-offre, malgré le fait qu’on se soit rencontré le 21 septembre et les 26-27 septembre dernier et que nous avons tenté de négocier, avec l’aide du conciliateur», a avancé la haute dirigeante de Metro, Marie-Claude Bacon.

Pas au courant

Du côté du syndicat, on disait mardi matin ne pas être au fait d’actes de vandalisme.

« Je ne suis pas au courant de cela », a indiqué au Journal Audrey Benoit, présidente du Syndicat des travailleurs et travailleuses de l’entrepôt Pharmacie Jean Coutu (CSN).

-D’autres détails suivront.