Québec et Montréal dans le rouge: coup dur pour Charlevoix

L’annonce lundi que Québec et les régions de Montréal et de Chaudière-Appalaches passeront au rouge sur l’échelle de l’alerte COVID frappe déjà durement l’industrie touristique de Charlevoix qui, généralement, s’en tirait pourtant très bien jusqu’ici.

• À lire aussi: Zone rouge: «au pied du mur», les hôtels réclament une aide financière d'urgence

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie

• À lire aussi: Vallée Bras-du-Nord: les résidents des zones rouges invités à rester chez eux

«C’est extrêmement dommageable pour notre industrie touristique régionale», lance d’emblée Mitchell Dion, directeur général de Tourisme Charlevoix, au sujet de l’annonce d’hier.

«Notre saison automnale allait bon train. Plusieurs établissements affichaient complet jusqu’à l’Action de grâce, certains jusqu’au début novembre. Mais plusieurs entreprises nous ont dit recevoir des dizaines et des dizaines d’annulations depuis hier. Les marchés de Montréal et de Québec sont extrêmement importants pour nous. Ça nous met dans une situation difficile», regrette-t-il.

L’organisation recommande à ses membres de suivre le mot d’ordre du gouvernement.

«Nous n’avons pas de pouvoir coercitif, mais nous transmettons les mesures sanitaires aux entreprises, précise M. Dion. Nous avons mis en pause toutes nos activités promotionnelles sur les marchés en zone rouge.»

Sauvée par les Québécois

Dans le passé, les touristes de l’étranger comptaient pour beaucoup dans l’économie de Charlevoix. L’inquiétude étant grande dans cette région en raison des restrictions de mouvement entre les pays. Mais heureusement, les Québécois ont en grande partie compensé cette perte.

«Nous avons eu une bonne saison avec le plein air et le tourisme d’aventure et ça continuait cet automne. Les Québécois étaient au rendez-vous cet été. Pratiquement aucun membre ne m’a dit avoir eu une saison catastrophique. Au contraire, les gens ont été agréablement surpris de voir à quel point leur établissement était complet», fait remarquer M. Dion.

L’hiver

Les nouvelles mesures gouvernementales tombent d’autant plus mal que le tourisme baisse fortement durant la saison blanche. L’industrie perd donc de lucratives semaines en espérant le retour des beaux jours le printemps prochain.

«C’est plus difficile de convaincre les gens de voyager au Québec l’hiver, nos taux d’occupation sont inférieurs. Mais on espère que la situation sera plus favorable cet hiver, notamment avec la motoneige et le ski alpin, qui sont très appropriés pour le respect de la distanciation.»

«Mais nous sommes contents qu’il y ait encore cette séparation par sous-régions et que Charlevoix ne se retrouve pas dans le rouge», analyse Mitchell Dion.