Quoi faire quand ta blonde te cache des choses?

Je suis avec ma blonde depuis trois ans. Le début ne fut pas simple, avant que je me rende compte que mes tactiques pour la faire parler ne fonctionnaient pas. Après l’excitation du début, elle a commencé à me reprocher mon attitude macho dans mon approche avec elle. Mais comme je faisais tout pareil comme avant, j’avais beau lui demander de me donner des exemples de ce que je faisais mal, elle n’en avait pas. Pour clore le chapitre, elle faisait un grand geste de la main et sortait de la pièce.

Quand je voulais revenir sur le sujet, elle disait que je faisais ça pour avoir du sexe. Je suis pas un gars qui fait des grands sparages au quotidien et j’en fais pas plus en amour. Mais jamais au grand jamais, comme dirait ma mère, j’ai forcé une fille à faire au lit quoi que ce soit qu’elle n’a pas envie de faire.

Puis un jour, j’ai tellement insisté pour qu’elle parle, que le chat est sorti du sac. Cette fille-là avait été abusée par son père dans son enfance et elle ne l’avait jamais accusé pour protéger sa mère, qui savait, mais qui se taisait.

Le père est mort, la mère est morte, et ma blonde est encore prise avec ça au fond du système. Comme moi je l’aime cette fille-là, je voudrais qu’elle se libère pour qu’on puisse être bien ensemble, et surtout, pour ne plus supporter de me faire traiter de macho.

C’est quoi la méthode à adopter ? La forcer à aller en thérapie ? Pour le moment, je me sens tellement mal quand je m’approche d’elle, que ça me retient de lui faire des avances. Mais je ne pourrai pas vivre longtemps comme ça, il va falloir qu’elle fasse quelque chose pour elle. Mais comment lui dire ça ? Je suis pas un mauvais gars et j’ai toujours respecté les femmes, mais y’a une limite à ce qu’un gars peut supporter, même s’il aime une femme. Comme elle lit régulièrement votre Courrier, j’espère qu’elle va se reconnaître.

Anonyme

Je suis d’accord avec vous et je pense que la balle est dans le camp de votre blonde. Mais il faut aussi vous mettre en tête qu’elle a enfoui ce secret depuis tellement longtemps au fond d’elle-même, que la simple idée de le raviver ne doit pas lui sourire. D’autre part, il est inacceptable effectivement que vous deveniez celui sur qui le problème retombe, alors que vous n’y êtes pour rien.

Une personne qui lit un Courrier comme le mien a des chances d’être ouverte à faire un examen de conscience. Et j’espère que ce sera son cas. Si elle vous aime, elle ne pourra pas demeurer insensible à votre argumentaire qui vous dédouane de toute envie de la brusquer, du moins à ce que vous m’en dites.

Prenez la peine de bien lui expliquer vos motivations, car bien qu’elles soient évidentes pour vous, il se peut très bien qu’elles ne le soient pas pour elle. Ne perdez pas espoir.