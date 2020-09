Quoi regarder à la télé mercredi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mercredi 30 septembre:

«Leçons de conduite»

Comédie dramatique dans laquelle Patricia Clarkson joue une critique littéraire new-yorkaise larguée par son mari. Souhaitant rendre visite à sa fille habitant au Vermont, elle suit des cours derrière le volant dispensés par un chauffeur de taxi d’origine indienne, incarné par Ben Kingsley.

Mercredi, 13 h, TVA.

«En terrains connus»

Drame québécois de Stéphane Lafleur qui voit Maryse (Fanny Mallette) et Benoît (Francis La Haye), soeur et frère, se rapprocher malgré des vies différentes. La première mène une existence sans histoire avec son conjoint, alors que son frangin doit composer avec une situation tout sauf reposante.

Mercredi, 15 h, VRAK.

«Curiosités animales»

La faune réserve son lot de surprises. Partout sur la planète, ce ne sont pas les créatures insolites qui manquent. Documentariste et naturaliste, David Attenborough va à leur rencontre avec plaisir. Le Britannique présente des animaux hybrides uniques, que ce soit l’ours pizzly ou encore l’abeille tueuse.

Mercredi, 16 h 30, ICI Explora.

«Les enfants de la télé»

André Robitaille et Édith Cochrane font la fête à Guy A. Lepage, célébrant sa longue carrière à l’écran. Plusieurs collaborateurs de l’animateur et humoriste, comme Sylvie Léonard, les membres de RBO et Martin Petit sont de la partie. Même l’auteur Dany Laferrière vient faire son tour.

Mercredi, 20 h, ICI Radio-Canada Télé.

«L’avant-match des foodies»

L’animateur de «La Voix», Charles Lafortune, se laisse imprégner par l’ambiance de Montréal aux côtés de ses hôtes, Patrick Marsolais et Martin Juneau. Ce dernier en profite pour lui concocter sa version du sandwich au «baloney», lui offrir son macaroni au fromage et accompagne le tout de gin tonic glacés.

Mercredi, 21 h, Zeste.

«Les beaux malaises»

Élever ses enfants représente des défis inévitables et vient avec son lot de questionnements. À l’instar de tous ces parents, c’est le cas pour Martin et Julie. Par contre, le populaire couple peut s’enlever un peu de pression sur les épaules lorsqu’il est témoin du comportement du garçon de ses amis.

Mercredi, 21 h 30, TVA.

«Les routes de l’impossible»

Les récoltes et le transport de riz revêtent une importance capitale à Mindanao, une île des Philippines. Mais ce n’est pas une mince affaire que de parvenir à bon port, car il faut parfois compter des jours entiers afin de livrer les cargaisons au marché, pendant que la pluie s’abat durement.

Mercredi, 22 h, TV5