«Radio Enfer»: «On me parle de Jean-Lou tous les jours» - Michel Charette

Bien qu’on s’intéresse beaucoup à son rôle sérieux de Bruno dans «District 31» qui vient de lui permettre de décrocher un prix Gémeaux, il ne faudrait pas oublier que Michel Charette a aussi pris part à plusieurs succès comiques à la télé. Parmi eux, la sitcom jeunesse «Radio Enfer» pour laquelle il a été Jean-Lou Duval, à la fin des années 1990, sur le défunt Canal Famille.

- Michel Charette, quel souvenir gardez-vous de l’aventure “Radio Enfer”?

«À ce jour, c’est dans mon top 3 des projets, c’est sûr. J’ai rencontré des gens qui sont devenus des amitiés très profondes, très solides. J’ai rencontré mon mentor, Louis Saïa [NDLR : script-éditeur de la comédie], qui m’a ensuite engagé pour “Les Boys” et une multitude de choses. C’est un gars qui m’a montré à travailler, m’a appris le sens du "timing", m’a bien encadré, m’a pris sous son aile... Ç’a été une personne déterminante dans ma carrière.»

- Est-ce qu’on vous parle encore de votre personnage de Jean-Lou?

«On me parle de Jean-Lou à tous les jours, comme quoi ç’a marqué une génération, ç’a influencé du monde. Combien d’humoristes et de jeunes acteurs m’ont dit “c’est grâce à "Radio Enfer" que j’ai décidé de faire ce métier-là”? Je pense à Pier-Luc Funk, Simon Gouache, Phil Roy et Bianca Gervais, qui m’en ont parlé de vive voix. Virginie Beauregard-Champagne, avec qui je joue dans “District 31”, m’a dit “j’ai assisté à des tournages de "Radio Enfer" quand j’étais petite”.»

- Pourquoi croyez-vous que l’émission connaît encore du succès?

«Je pense que ce sont des personnages disjonctés. Tout le monde rêve d’aller à l’école de “Radio Enfer”, mais elle n’existe pas. [...] Aussi, les textes étaient forts et disjonctés... Des fois, on se permettait de changer des lignes, c’était plus drôle. Et on avait une liberté. Des fois, Louis Saïa venait voir Robin Aubert ou moi - parce qu’on jouait les deux personnages les plus physiques - et disait “ok, on est 20, 30 ou 40 secondes trop court, alors faites-nous des niaiseries avant de commencer votre texte”. C’est là que je rentrais dans les cadres, je balayais, je tombais, je m’enfargeais, je tombais...»

- Conservez-vous une anecdote de tournage?

«Mon personnage n’était pas supposé être là beaucoup. Il devait être là trois ou quatre épisodes parce qu’on voulait vraiment centrer ça sur la relation entre Carl [François Chénier] et la soeur de Jean-Lou. Mais on a fait un pilote, on a montré ça au groupe de discussion et mon personnage est ressorti parce qu’il faisait des niaiseries... On a focalisé sur Jean-Lou.»

- Avez-vous regardé un épisode de «Radio Enfer» récemment?

«À l’époque, quand ça jouait, je l’écoutais. Bien honnêtement, ça doit faire 22-23 ans que je n’ai pas regardé des épisodes de “Radio Enfer”. Je pense que ç’a bien vieilli parce qu’il y a encore énormément de gens qui l’écoutent. Un jour, quand mes enfants vont être un peu plus vieux, je vais m’asseoir avec eux et leur dire “c’est là que papa a commencé, c’est avec ça que je me suis formé et que j’ai appris mon métier”. [...] Ç’a été juste du beau, du bon et du positif.»