Rassemblement monstre à Tampa... en pleine pandémie

Le Lightning de Tampa Bay a remporté la deuxième coupe Stanley de son histoire, lundi soir, et ses partisans ont été nombreux à festoyer dans les rues, et ce, malgré la pandémie de coronavirus et les contraintes sanitaires qui y sont reliées.

Visiblement, le triomphe du Lightning a quelque peu troublé la mémoire des partisans de l’équipe floridienne. Pendant que d’innombrables cas positifs de COVID-19 sont recensés aux États-Unis, plusieurs centaines d’amateurs se sont réunis en plein centre-ville de Tampa, notamment à proximité de l’Amalie Arena, pour célébrer dans la nuit de lundi à mardi. D'ailleurs, plusieurs ne portaient pas le couvre-visage.

La formation floridienne a vaincu les Stars de Dallas 2 à 0 dans le sixième match de la finale. Il s’agit de son premier titre depuis le printemps 2004.