Toute vérité n’est pas bonne à dire

« Le gouvernement Legault nous ment, nous cache des choses. » Voilà ce que pensent et disent trop de Québécois.

Or la situation socialement, médicalement et politiquement insupportable dans laquelle on se retrouve oblige le premier ministre, son gouvernement et les partis d’opposition à l’Assemblée nationale, précisons-le, à faire preuve de responsabilité et de prudence dans leur manière de parler de la pandémie actuelle.

Nous voilà dans le rouge. À Montréal, à Québec et dans la région de Chaudière-Appalaches. Nous sommes confinés en effet pour cause de délinquance sociale, d’incivilités et d’idéologie complotiste. Le gouvernement peut-il prendre le risque d’affoler la population alors que tant de gens déraisonnent ?

Nous savons grâce au corps médical dans nos hôpitaux que le système de santé est extrêmement fragilisé à cause des décisions politiques comme les coupures radicales dans les hôpitaux et autres institutions médicales, mises en place par l’ex-gouvernement Couillard. Ajoutons à cela l’hypercentralisation à l’initiative du docteur Gaétan Barrette, qui a, en quelque sorte, déshumanisé les services de santé en les affaiblissant terriblement.

Reconfinement

L’obligation de la population de se reconfiner est liée à une tentative d’empêcher une catastrophe sanitaire. L’augmentation apeurante des cas de COVID-19 chez les plus jeunes a pour effet la contamination des plus vulnérables de la société, c’est-à-dire les personnes à risque et la population âgée. Pour le moment, dans la course pour trouver le fameux vaccin, rien n’annonce des lendemains qui chantent.

Personne ne souhaite être démoralisé ou affolé. Ni le premier ministre Legault ni son ministre de la Santé Christian Dubé ne peuvent l’ignorer. Plus de transparence de leur part pourrait amener une situation encore plus toxique si toutes les hypothèses des autorités étaient rendues publiques.

C’est une évidence. Nous subissons tous un stress dont la population québécoise a été historiquement épargnée. Seuls les immigrants réfugiés chez nous à cause des guerres ou des dictatures qui les avaient fait fuir ont connu un stress quelque peu comparable.

Climat néfaste

Nous sommes entourés de gens dont on constate qu’ils disjonctent. Les faits divers sont un bon indicateur du climat qui règne. La criminalité est en hausse. Il ne se passe pas de semaine sans que des gens s’entretuent avec des armes. Des jeunes se tuent en voiture ou se font arrêter en roulant à presque 200 km à l’heure. Et des altercations sont devenues monnaie courante dans tous les endroits publics.

Les réseaux sociaux débordent de propos délirants, de menaces contre des personnes ciblées et de fausses nouvelles. Les conspirationnistes, dont les plus notoires et les plus dangereux sont des membres de QAnon, accusent les élites qui nous gouvernent d’être des sataniques et des pédophiles. Pour dire les choses encore plus brutalement, trop de gens sont en train de devenir fous.

Ne faut-il donc pas se ranger plutôt du côté de nos gouvernants, qui tentent d’éviter les retombées négatives de leurs annonces ? La députée libérale Marie Montpetit a tort de dénoncer la supposée irresponsabilité de François Legault et sa gestion de la crise qui « laisse la population dans l’incertitude ». Sur quelles certitudes peut s’appuyer actuellement le gouvernement ? Aucune. C’est bien là la dimension tragique de ce que nous vivons tous.