Trump et Biden dans votre télé

LCN et RDI ont intensifié leur couverture des élections américaines mardi soir en diffusant le premier d’une série de trois débats entre Donald Trump et Joe Biden.

La couverture de LCN a commencé à 20 h 30 et s’est étirée sur plus de deux heures. En studio, Pierre Bruneau était épaulé par Emmanuelle Latraverse et Jean-Marc Léger. Le journaliste Richard Latendresse participait aux échanges en direct de Cleveland, ville hôte de l’affrontement.

À RDI, la programmation spéciale a démarré à 20 h. Patrice Roy était accompagné (virtuellement) de Frédéric Arnould et d’un panel de quatre experts.

Les deux chaînes d’information en continu couvriront les 2e et 3e débats, prévus les 15 et 22 octobre. Le même traitement sera réservé au face-à-face du 7 octobre des colistiers des leaders républicain et démocrate, Mike Pence et Kamala Harris, mais seulement à RDI.

Les deux chaînes d’information en continu bonifieront leur couverture de la présidentielle à l’approche du 3 novembre, date du scrutin. À TVA, Jean-Marc Léger présentera des sondages exclusifs. De son côté, ICI RDI proposera cinq documentaires thématiques aux Grands reportages, du 26 au 30 octobre. La question américaine sera également abordée quotidiennement à Mordus de politique avec Sébastien Bovet.

Temps d’antenne

Pourquoi accorde-t-on autant de temps d’antenne aux élections américaines ?

« Les États-Unis, c’est le premier partenaire économique du Canada, répond Ginette Viens, première directrice, programmation nouvelles, actualités et déploiement chez Radio-Canada. On a vu ce qui s’est passé après l’élection de 2016 : les politiques de Trump ont bouleversé les plans du gouvernement de Justin Trudeau. Ça touche les gens pour vrai : les emplois, la gestion de l’offre, la consommation... »

« Les férus de politique américaine au Québec regarderont probablement CNN, MSNBC et FOX News, mais comme service public, on doit permettre aux francophones d’avoir accès aux débats, avec de l’analyse en français », poursuit la directrice générale de l’information de Radio-Canada, Luce Julien.

À surveiller mercredi

En terrains connus

Drame québécois de Stéphane Lafleur qui voit Maryse (Fanny Mallette) et Benoît (Francis La Haye), sœur et frère, se rapprocher malgré des vies différentes. La première mène une existence sans histoire avec son conjoint, alors que son frangin doit composer avec une situation tout sauf reposante.

VRAL / 15 h

Curiosités animales

Documentariste et naturaliste, le Britannique David Attenborough présente des animaux hybrides uniques, que ce soit l’ours pizzly ou encore l’abeille tueuse.

ICI Explora / 16 h 30

Les enfants de la télé

André Robitaille et Édith Cochrane font la fête à Guy A. Lepage, célébrant sa longue carrière à l’écran.

ICI Radio-Canada Télé / 20 h

L’avant-match des foodies

Photo courtoisie, Zeste

Charles Lafortune se laisse imprégner par l’ambiance de Montréal aux côtés de ses hôtes, Patrick Marsolais et Martin Juneau. Ce dernier en profite pour lui concocter sa version du sandwich au « baloney », lui offrir son macaroni au fromage et accompagne le tout de gin tonic glacés.

Zeste / 21 h

Les beaux malaises

Élever ses enfants représente des défis inévitables et vient avec son lot de questionnements. À l’instar de tous ces parents, c’est le cas pour Martin et Julie. Par contre, le populaire couple peut s’enlever un peu de pression sur les épaules lorsqu’il est témoin du comportement du garçon de ses amis.