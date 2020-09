Un nouveau venu spécial chez Yamaha

Le fabricant nippon avait promis d’offrir aux consommateurs, un côte à côte complètement nouveau, présentant des possibilités très intéressantes. Il a réussi avec l’arrivée du Wolverine R-MAX.

« Il s’agit d’une toute nouvelle machine, disponible avec deux ou quatre places et qui se présente en version standard ou SE, d’expliquer le spécialiste de Pro Performance Boischatel, monsieur René Cyr. Il s’agit d’un modèle monté sur une nouvelle plateforme. Le moteur et la suspension sont aussi des éléments entièrement nouveaux. Dans le cas du moteur, si les consommateurs trouvaient que le 850 n’en donnait pas assez, ils seront certainement charmés par le nouveau 1000 cc, développé spécialement pour le lancement de ce nouveau véhicule. Il s’agit d’un moteur à deux cylindres, qui développe 108 HP. Très performant, il sera disponible dans la version de base ou la version R-MAX SE. »

Entre le modèle de base et le SE, tout est une question d’équipements pour faire la différence.

« Dans le cas du modèle SE, les pneus sont plus gros. Tous les systèmes d’éclairage à l’intérieur fonctionnent avec rétro éclairage, comme dans une voiture. Tous les interrupteurs sont éclairés. Ce modèle, autant dans le deux places que le quatre places, arrive avec le toit, le miroir, le treuil à l’avant, la peinture à l’intérieur des portes. Les bancs sont de qualité supérieure par rapport au modèle de base, ce qui les rend plus confortables. Vraiment, le modèle SE arrive avec une gamme d’équipements très complète. »

Selon les données du fabriquant, le modèle R-Max de base se vend à partir de 24 300 $ alors que le modèle SE a un prix de départ de 26 700 $.

POUVOIR CHOISIR SES ÉQUIPEMENTS

Dans la fabrication de leur nouveau modèle, les ingénieurs de Yamaha ont décidé d’offrir la possibilité d’équiper le modèle de base au choix du consommateur.

« Ce qu’il y a d’intéressant dans le cas du R-MAX de base, c’est que l’on a pensé à préparer le véhicule à recevoir tous les équipements qui peuvent s’ajouter, d’expliquer monsieur Cyr. Donc, pas de déboursés supplémentaires pour le consommateur. Ainsi, pour quelqu’un qui veut rajouter les interrupteurs avec rétro éclairage, tout a été préparé pour mettre l’option en place, sans avoir à faire de travaux sur le véhicule. En fait, tous les équipements qui sont disponibles sur le SE, peuvent s’ajouter sans problème. Tous les fils et adaptateurs sont en place. »

Cela signifie que vous pouvez personnaliser votre véhicule, en ajoutant les options de votre choix qui vous conviennent.

« Le consommateur peut donc choisir uniquement les équipements qu’il désire, sans avoir à débourser de coût supplémentaire pour créer la possibilité de le faire. Tous les trous nécessaires sont en place. Ils sont bouchés avec des capuchons de caoutchouc très solides. Pour le concessionnaire, il suffit de les enlever et de procéder à l’installation de l’équipement. C’est vraiment du “branchez et amusez-vous ». Le consommateur peut bâtir le véhicule qu’il désire. »

LA MÊME TRANSMISSION

Dans les deux cas, les nouveaux modèles sont montés avec la transmission qui a fait la renommée de Yamaha.

« Les deux véhicules sont équipés des transmissions de Yamaha qui sont très douces, la Ultramatique avec sélecteur de deux ou quatre roues motrices. Sur le modèle SE, on retrouve les trois choix de conduite, soit la régulière, la position travail et la position sportive, autant dans la version deux places que quatre places. Mentionnons que comme le veut la coutume chez Yamaha, dans le modèle deux places, il y a une benne à l’arrière qui bascule. Pour le quatre places, les bancs à l’arrière sont installés dans la benne. Cette dernière ne bascule pas, mais les bancs peuvent s’enlever pour vous donner accès à la benne. »

La garde au sol sera un peu moins élevée dans le cas du quatre places. La capacité de charge dans la benne est de 600 livres et la capacité de traction est de 2000 livres. La suspension FOX QS3 équipe les nouveaux véhicules, une suspension très performante. La course de la suspension est de 36 centimètres. « La compagnie a aussi choisi de mettre en disponibilité de nombreux équipements comme un système de son, d’expliquer l’expert. Encore là, tout est prêt sur le véhicule pour adapter l’équipement rapidement. On peut aussi penser à des miroirs, des équipements de chasse, une gratte pour l’hiver, la cabine, une foule d’équipements qui peuvent s’ajouter. »

LES AUTRES MODÈLES TOUJOURS LÀ

L’arrivée de ces deux nouveaux modèles vient augmenter la gamme des Wolwerines disponibles.

« Les modèles X-2 et X-4 sont toujours de la partie dans ce créneau chez Yamaha, d’expliquer monsieur Cyr. Une modification importante apportée, c’est la diminution du morceau de protection dans le côté extérieur des bancs, qui, pour plusieurs, représentait un obstacle pour un accès facile au véhicule. Il a été rapetissé. Le 850cc demeure le moteur qui équipe ces véhicules. Il demeure très performant. Ces véhicules seront toutefois un peu moins nerveux que les nouveaux qui possèdent un moteur de 1000cc. Aussi, la suspension ayant moins de débattement, la conduite sportive ne sera pas au même niveau que les nouveaux modèles. »

Ces deux véhicules conviennent très bien à monsieur et madame tout le monde qui veulent pratiquer des activités sans rechercher la haute performance.

« Ils vont toujours convenir aux gens qui veulent les utiliser au chalet, faire de la chasse et autres activités du genre. Ils demeurent toujours d’excellents véhicules. »

À la lumière de ces informations du spécialiste, on peut dire que si vous cherchez un véhicule plus sportif, qui conserve les qualités de fiabilité et de souplesse des véhicules de ce fabriquant, nul doute que les modèles R-MAX de base et le SE, sauront vous satisfaire. Yamaha vient d’ajouter une corde de plus à son arc dans le monde du quad.