Voyez les premières images d’«En studio»

Une première bande-annonce vient d’être dévoilée pour «En studio», la nouvelle émission de Marc Dupré, qui prendra l’antenne de TVA le dimanche 25 octobre prochain, une fois la saison de «La Voix» terminée.

Le chanteur et animateur y précise avoir «mobilisé les meilleur(e)s musicien(ne)s de Montréal» pour accompagner les gens de tous les âges, de toutes les régions du Québec, venues à «En studio» pour enregistrer une chanson marquante de leur vie dans un contexte professionnel, et raconter ainsi une partie de leur histoire personnelle ou l’offrir à un(e) proche en cadeau.

Évoquer un souvenir précieux, souligner un événement important, célébrer une amitié de longue date ou faire plaisir : Marc Dupré et ses complices, les réalisateurs Fred St-Gelais, Éloi Painchaud, Les Twenty-Nines (Tony Albino et Julie Lamontagne), Alex McMahon et Simon Leclerc, tous des sommités dans l’industrie de la musique d’ici, mettront toutes leurs connaissances en œuvre pour créer étincelles et émotion.

«En studio», le dimanche, à 19 h, à TVA, dès le 25 octobre.