Wow ! Un chalet avec une VUE IMPRENABLE sur le Rocher Percer et l'Île Bonaventure pour 299 000$

Peu de gens peuvent se vanter de cuisiner en ayant une vue sur le magnifique rocher Percé.

Eh bien, ça pourrait être votre cas en devenant propriétaire de cet incroyable chalet à Percé.

La propriété construite en 1975 est située sur un terrain d’environ 20 000 pieds carrés et fait face au célèbre rocher Percé et à l'île Bonaventure.

On y trouve deux chambres, dont une sur la mezzanine, et une salle de bain. Le reste est un grand espace ouvert avec des fenêtres pour admirer la vue, les levés et les couchers de soleil.

