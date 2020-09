PROVOST, née GAUTHIER

Yolande



À Saint-Eustache, le 26 septembre 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Yolande Gauthier, épouse de feu M. René Provost.Elle laisse dans le deuil ses enfants Claudette (Luc) et Michel, sa petite-fille Stéphanie (Gianfranco), ses neveux, ses nièces et sa très chère amie Jean ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 2 octobre de 19h à 20h au complexe funéraire :SAINT-EUSTACHE450-473-5934Une liturgie de la Parole aura lieu ce même jour à 20h en la chapelle du complexe.