ASSELIN, Roger



C'est avec grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Roger Asselin le 23 septembre 2020, après un courageux combat contre la maladie.Il laisse dans le deuil son épouse qu'il aimait tant, Pierrette Martineau, ses enfants, Guy (Marie-Anne Robillard), Andrée (Claude L'Heureux), Diane (André Gagné) et Pierre (Anne-Marie Landry), ses petits-enfants Jean-François, Stéphane, Geneviève, Marie-Eve, Christian, Pierre-Olivier et leurs conjoints, ses huit arrière-petits-enfants, ses soeurs Jeannine (Gilles Binette), Louise (feu Jean Hurand), Denyse (André Sarrazin) et de nombreux parents et amis.Il est allé rejoindre ses parents Dorius Asselin et Berthe Thériault ainsi que son frère Jacques, ses soeurs Hélène et Suzanne.La famille vous accueillera le mercredi 7 octobre 2020 de 10h 14h au complexe funéraireUne cérémonie suivra à 14h et l'inhumation aura lieu à 15h au cimetière Le repos St-François d'Assise.La famille tient à remercier de façon particulière le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital régional de Saint-Jérôme pour leur dévouement et pour les bons soins prodigués.