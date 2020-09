THIBODEAU, née Décary Liliane



À Saint-Jérôme, le 27 septembre 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée paisiblement Madame Liliane Décary, épouse de Monsieur Jean-Jacques Thibodeau.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Michel et Ginette (Jean-Pierre Lambert), ses petits-enfants : Alexandre, Frédéric (Christine), Nicolas (Émilie), Antoine (Ève) et Florence, ses arrière-petits-enfants Laurianne et Philippe, sa soeur Claudette (Pierre Dowd), ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 4 octobre de 13h à 16h au salon de la :Une liturgie de la Parole sera célébrée ce même dimanche 4 octobre, à 16h, au salon.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.