PARADIS, Claude



À Laval, le 16 septembre 2020, à l'âge de 77 ans, est décédé Claude Paradis, époux de Gervaise Roy.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Josée (Patrick), Louis (Martine), Etienne (Evelyne), ses petits-enfants, Lorianne (Shon), Ophélie, Leia, Arnaud, Jeanne, Constance, Héloïse, sa soeur, Nicole, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le :vendredi 23 octobre 2020 de 14h30 à 17h00 et de 19h00 à 21h00 ainsi que le samedi 24 octobre 2020 de 9h00 à 11h00 à la :Une liturgie de la Parole aura lieu le samedi 24 octobre 2020 à 11h00 en la chapelle de la résidence funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Diabète Québec et à la Fondation Cité-de-la-Santé de Laval.