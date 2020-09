MONTPETIT, Jean-Guy



De St-Etienne-de-Beauharnois, le 25 septembre 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Jean-Guy Montpetit, époux de feu Mme Béata Gaulin.Il laisse dans le deuil sa belle-soeur Dolorès (Laurent Beaudoin), Roger et Lyne ainsi que leurs enfants: Sébastien, Mélanie et Maxime, ses neveux et nièces, de même qu'autres parents et amis.Les funérailles seront célébrées ultérieurement selon l'évolution de l'état actuel des recommandations à respecter. Vous êtes invités à consulter notre site régulièrement pour connaître les changements à venir.Sincères remerciements au personnel soignant du Centre d'hébergement Châteauguay pour les bons soins prodigués.STÉPHANE GENDRONBEAUHARNOIS450-225-2200