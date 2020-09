LEBLANC, Clovis



LAPALME, Simone1938 - 2020Le 21 août 2020 est décédé M. Clovis Leblanc, l'a précédé son épouse Mme Simone Lapalme le 10 avril 2020, tous deux natifs de St-Alexis-de-Montcalm.Ils laissent dans le deuil leurs enfants: Alain (Céline Tessier), Yves (Manon Desjardins), Patrice (Josée Desrosiers), Josée et feu Johanne (Françoise Joho), ses petits-enfants : Catherine, Stéphanie, Joey, Alexandre, Isabelle, Samuel et leurs conjoints, leurs arrière-petites-filles Charlotte et Évelyne, leurs frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et amis.Les funérailles ont été célébrées le vendredi 25 septembre à 14 heures en l'Église de St-Alexis- de-Montcalm et les cendres ont été inhumées au cimetière du même endroit.Pour ceux qui désirent témoigner leur sympathie de façon plus particulière peuvent le faire par un don à l'institut du cancer de Montréal:La famille en profite pour remercier parents et amis qui leur ont témoigné leur sympathie.RÉSIDENCE FUNÉRAIREANDRÉ LÉGARÉ INC.www.residencelegare.com