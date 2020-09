AUCLAIR, Pauline



De Longueuil, le 12 avril 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Pauline Auclair, fille de feu David Auclair et Marie-Anne Huard, dernière survivante de huit frères et soeurs.Elle laisse dans le deuil ses deux filleules, Nathalie Auclair (Denis) et Josée Lecours ainsi que de nombreux neveux et nièces.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 3 octobre de 14h à 17h où sera célébrée une cérémonie commémorative à 16h.Au lieu d'envoi de fleurs, un don à la Société Alzheimer serait apprécié.