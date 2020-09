PAQUETTE , Marcel



Le 24 septembre 2020, à l'âge de 76 ans, est décédé Marcel Paquette, époux de feu Emma Cassivi.Il laisse dans le deuil ses filles Manon (Jean-Claude), Marie-Josée (Benoit) et Isabelle (Marc), ses petits-enfants Mathew, Kim, Heidy, Charly, Zoé, Sabrina, Sharon, Marie-Hélène et William, ses dix arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le lundi 5 octobre de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le mardi 6 octobre de 9h à 11h à :505 BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC, J4J 2H5www.dignitequebec.comUne cérémonie en sa mémoire aura lieu à 11h en la chapelle du salon.