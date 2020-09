LABRECQUE, Claude



À son domicile d'Orléans, Ontario, le 20 septembre 2020, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Claude Labrecque, époux de Josée Hébert, fils de feu Apollinaire Labrecque et de feu Hélène Morin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Nadine (Robert), Julie (Daniel) et Nicolas (Betty), ses petits-enfants Justin, Danika, Gabriel, Sarah Maude et Xavier, ses frères et soeurs feu Ange-Émile (feu Mariette), feu Jean-Louis (Suzanne), Marguerite (feu Maurice), feu Roger (feu Yolande), Gisèle (Claude), Paul-Armand (Raymonde), feu Gilles (Andrée), Gaston (Thérèse), Céline (Jean-Guy) et Lucie (feu Normand), ses beaux-frères et belles-soeurs feu Micheline, Lucette, Ginette (feu Pierre) et France (Michel), ses neveux et nièces et de nombreux autres parents et amis.La famille remercie le Dr. Caroline Biscay et toute l'équipe du RLISS de Champlain pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (www.cancer.ca).La réception des condoléances et la célébration auront lieu à Orléans le samedi 24 octobre 2020 dans l'intimité, avec parents et amis. La famille fera part de tous les détails sous peu. Pour toute question, vous pouvez écrire au :