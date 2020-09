JARRY, Jean-Jacques



Le 25 septembre 2020 est décédé M. Jean-Jacques Jarry.Il laisse dans le deuil son épouse Jacqueline Pion, ses enfants Patrick (Chantal), Chloé (Sébastien), ses petits-fils Cédrick, Ludovick, Zachary et Éloick ainsi que plusieurs parents et amis.La famille tient à remercier le département de pneumologie de l'hôpital du Sacré-Coeur, Docteure Nathalie Vaillant du CLSC des Mille-Îles, Alexandrine Voisard et l'équipe d'infirmières du CISSS de Laval.Selon les volontés du défunt et vu les circonstances actuelles, il n'y aura aucune cérémonie. La famille désire vivre ces moments en toute intimité.